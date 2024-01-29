زنگ خطر برای پرسپولیس/ خرید جایگزین برای بیرانوند واجب شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس که برای آمادگی بیشتر جهت حضور در نیم فصل دوم مسابقات لیگ برتر و جام حذفی اردوی ۱۰ روزهای را در کشور امارات برپا کرده است، روز گذشته یکشنبه ۸ بهمن در اولین بازی تدارکاتی خود به مصاف تیم شباب الاهلی این کشور رفت و در پایان با نتیجه سنگین ۵ بر صفر شکست خورد.
ترکیب پرسپولیس در این بازی را بازیکنان جوان و باتجربه تشکیل دادند که با توجه به نتیجه به دست آمده نشان میدهد این نفرات عملکرد خوبی نداشتهاند. «اوسمار ویرا» سرمربی جدید پرسپولیس که نخستین تجربه غیررسمی خود در رأس کادر فنی سرخها را در این بازی تجربه میکرد، در نبود علیرضا بیرانوند از امیر رضا رفیعی در درون دروازه استفاده کرد که این دروازهبان جوان نتوانست عملکرد درخشانی داشته باشد.
همچنین قلب خط دفاعی پرسپولیس را هم زوج فرشاد فرجی و علی نعمتی تشکیل دادند که در ویدئوهای منتشر شده از گلهای شباب الاهلی، ناهماهنگی این دو بازیکن نیز به چشم میخورد. طبق اعلام رسانه رسمی باشگاه پرسپولیس عبدالکریم حسن مدافع جدید و چپ این تیم هم در این بازی ۱۵ دقیقه در ترکیب سرخپوشان قرار گرفت که با توجه به مدت زمانی کمی که در زمین حضور داشته نمیتوان عملکرد او را ارزیابی کرد.
دانیال اسماعیلی فر، مسعود ریگی، سینا اسدبیگی، سروش رفیعی، سعید صادقی، امید عالیشاه و شهاب زاهدی دیگر بازیکنانی بودند که با انتخاب اوسمار از ابتدا وارد زمین شدند و میتوان گفت این نفرات بیش از ۸۰ درصد از ترکیب اصلی پرسپولیس در لیگ برتر را تشکیل میدهند اما هیچکدام از آنها حتی نتوانستند یکی از گلهای خورده را جبران کنند.
یکی از بازیکنانی که اوسمار روی او حساب ویژهای باز کرده، محمد مهدی احمدی است. این بازیکن در میانههای بازی وارد زمین شد و پس از حضور عبدالکریم حسن یک خط جلوتر و در نقش وینگر دقایقی برای تیم خود بازی کرد که به نظر میرسد سرمربی برزیلی پرسپولیس در اندیشه جایگزین کردن این بازیکن به جای نفراتی مانند وحید امیری و مهدی ترابی که در طول فصل با مصدومیتهای زیادی مواجه میشوند، است.
آنچه که در بازی روز گذشته پرسپولیس بیش از حد به چشم میآمد اشتباهات دروازهبان این تیم بود و در نبود علیرضا بیرانوند مهمترین خلأ ترکیب پرسپولیس در خط دروازهبان است و مدیران این باشگاه باید هرچه سریعتر فکری به حال جایگزین برای دروازهبان شماره یک خود باشند.
نظر شما