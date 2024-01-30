به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد اعتماد اعجازی بعد از ظهر سهشنبه در بازدید از مراکز توانبخشی استان اردبیل اظهار کرد: پیگیر راهاندازی راه اندازی مرکز خدمات دهی مجهز و استاندارد برای سالمندان و معلولان در اردبیل هستیم چرا که یکی از مطالبات اساسی مردم این منطقه است.
وی افزود: در این راستا فراخوان و برنامه ریزی برای راه اندازی مرکز استاندارد و مناسب برای سالمندان در یکی از مناطق اردبیل منتشر شده است که مساحت ۵ هکتار زمین برای این مرکز در یکی از مناطق اردبیل در نظر گرفته شده و دنبال حضور سرمایه گذار برای راه اندازی این مرکز هستیم.
فرماندار شهرستان اردبیل با بیان اینکه این مرکز میتواند توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی در محیط مناسب با فضاهای فرهنگی و ورزشی و تفریحی ایجاد شود و خدماتدهی مناسب به سالمندان ارائه شود، گفت: تصریح کرد: حفظ کرامت و شأن سالمندان بسیار حائز اهمیت است و در این راستا باید دستگاههای مربوطه حمایتهای ویژه داشته باشند.
اعتماد اعجازی خاطرنشان کرد: مشارکت مردم و خیرین در راه اندازی مراکز سالمندان و خیریه و کمک به قشرهای نیازمند در اردبیل خوب بوده است و دستگاههای اجرایی به تناسب وظایف قانونی حمایتهای لازم را در این زمینه انجام میدهد.
