به گزارش خبرنگار مهر، مهران امانی ظهر سه‌شنبه در جلسه مناسب‌سازی شهرستان نمین با بیان اینکه بی توجهی به استانداردسازی شهرهای شهرستان نمین برای معلولان و جانبازان موجب نقض حقوق آنها خواهد شد ؛اظهار کرد: طوری برنامه‌ریزی کنیم امکانات شهربرای معلولان و جانبازان دسترس پذیر باشد.

وی با اشاره به اینکه باید معلولان و جانبازان بتوانند از فرصت های اجتماعی، تحصیلی، اشتغال بهرمند شوند؛ افزود: مراکز فرهنگی، پارک ها باید به رمپ و امکانات لازم تجهیز شود.

فرماندار شهرستان نمین با بیان اینکه شهرداران به عنوان متولی اصلی مبلمان شهری نباید در مناسب سازی شهر سهل انگاری کنند؛خاطر نشان کرد: پیاده راه‌ها در مالکیت شهرداران است و شهرداران موظف هستند نسبت به رفع سد معبر پیاده راه ها اقدام نمایند.

وی با اشاره به اینکه تعدادی از ادارات شهرستان مناسب سازی را رعایت کرده اند؛ تصریح کرد: مابقی ادارات نسبت به نصب رمپ و فراهم سازی امکانات لازم برای تردد معلولان اقدام کنند.

امانی با بیان اینکه افراد دارای معلولیت نباید بخاطر نبود امکانات از جامعه محروم شوند؛بیان کرد: مردم از پارک کردن در مسیرهایی که برای معلولان تعیین شده خودداری فرمایند.