امانی:دستگاه‌های اجرایی نسبت به مناسب‌سازی ادارات در نمین اقدام کنند

اردبیل- فرماندار شهرستان نمین گفت: خلع امکانات در شهر نباید معلولین را از جامعه محروم کند و لازم است ادارات نسبت به نصب رمپ و آیتم‌های لازم برای تردد معلولان اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهران امانی ظهر سه‌شنبه در جلسه مناسب‌سازی شهرستان نمین با بیان اینکه بی توجهی به استانداردسازی شهرهای شهرستان نمین برای معلولان و جانبازان موجب نقض حقوق آنها خواهد شد ؛اظهار کرد: طوری برنامه‌ریزی کنیم امکانات شهربرای معلولان و جانبازان دسترس پذیر باشد.

وی با اشاره به اینکه باید معلولان و جانبازان بتوانند از فرصت های اجتماعی، تحصیلی، اشتغال بهرمند شوند؛ افزود: مراکز فرهنگی، پارک ها باید به رمپ و امکانات لازم تجهیز شود.

فرماندار شهرستان نمین با بیان اینکه شهرداران به عنوان متولی اصلی مبلمان شهری نباید در مناسب سازی شهر سهل انگاری کنند؛خاطر نشان کرد: پیاده راه‌ها در مالکیت شهرداران است و شهرداران موظف هستند نسبت به رفع سد معبر پیاده راه ها اقدام نمایند.

وی با اشاره به اینکه تعدادی از ادارات شهرستان مناسب سازی را رعایت کرده اند؛ تصریح کرد: مابقی ادارات نسبت به نصب رمپ و فراهم سازی امکانات لازم برای تردد معلولان اقدام کنند.

امانی با بیان اینکه افراد دارای معلولیت نباید بخاطر نبود امکانات از جامعه محروم شوند؛بیان کرد: مردم از پارک کردن در مسیرهایی که برای معلولان تعیین شده خودداری فرمایند.

