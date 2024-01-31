فیلمبرداری «آواتار ۴» آغاز شد/ انتشار عکس توسط بازیگر فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌بی‌آر، فیلم چهارم «آواتار» جیمز کامرون کار فیلمبرداری‌اش را شروع کرد.

در حالی که طرفداران منتظر اکران فیلم سوم این مجموعه هستند، فیلمبرداری «آواتار ۴» آغاز شد.

استیون لانگ، بازیگر با انتشار عکسی از این فیلم نشان داد فیلمبرداری این فیلم شروع شده است. لانگ تصویری از خود را که لباس مخصوص فیلم را پوشیده، منتشر کرد. وی با نام سرهنگ کواریچ در این فیلم ظاهر می‌شود. این پست با هیجان زیادی از سوی طرفداران روبه‌رو شده زیرا آنها مشتاقانه منتظر بودند تا ببینند این پرفروش علمی تخیلی حماسی کی کارش را شروع می‌کند.

پست لانگ با به‌روزرسانی کردن اخبار فیلم جدید جیمز کامرون، کارگردان این مجموعه، توسط خود او همراه شده و وی درباره «آواتار ۴» و پیشرفت آن توضیحاتی داده است. به گفته کامرون، بخش‌هایی از «آواتار ۴» قبلاً فیلمبرداری شده و این در حالی است که پیشتر گفته شده بود تا زمانی که «آواتار ۳» اکران نشود، فیلمبرداری فیلم چهارم را آغاز نخواهد کرد.

کامرون به نشریه «پیپل» گفته که تصمیم برای شروع فیلمبرداری «آواتار ۴» موجب یک جهش زمانی برنامه‌ریزی شده در فیلم شد. وی گفت: ما حتی فیلمبرداری بخشی از فیلم چهار را قبلاً انجام دادیم، زیرا شخصیت‌های جوان ما همگی تا فیلم چهارم از نظر سنی تغییر بزرگی خواهند داشت. ما آن‌ها را در ادامه فیلم سوم می بینیم و بعد به مدت ۶ سال در داستان فاصله می‌افتد و وقتی که برمی‌گردیم همان بخشی است که هنوز فیلمبرداری نکرده‌ایم و فیلمبرداری آن را پس از اکران فیلم سوم شروع می‌کنیم.

زمان اکران «آواتار ۴» از زمان تایید ساخت آن در کنار «آواتار ۳» در سال ۲۰۱۰، تاکنون ۵ بار به تعویق افتاده است و آخرین تاخیر در ژوئن گذشته در میان اعتصابات انجمن نویسندگان و بازیگران آمریکا رخ داد.

کامرون سال ۲۰۲۲ تایید کرد نخستین قسمت از «آواتار ۴» فیلمبرداری شده و طبق گزارش‌ها، فیلمنامه کامرون مدیران اجرایی استودیو قرن بیستم را خیره کرده است. بر مبنای آخرین برنامه‌ریزی‌ها «آواتار ۴» ۲۰ سال پس از نمایش «آواتار» اصلی اکران خواهد شد. فیلم اصلی با فروش ۲.۹۲ میلیارد دلاری پرفروش‌ترین فیلم ساخته شده در سراسر جهان است.

استیون لانگ نقش خود را در «آواتار ۴» در کنار سم ورتینگتون (جیک سالی)، زویی سالدانا (نیتیری)، سیگورنی ویور (کایری) و بریتانیا دالتون (لواک)، بازی خواهد کرد. به گفته کامرون، بازیگران فیلمبرداری «آواتار ۳» را در اوج شیوع کرونا به پایان رساندند.

«آواتار ۳» دنباله داستان را با قبایل تازه‌ای که دربرگیرنده قبایل مبتنی بر آتش و باد هم خواهد بود، روایت می‌کند و هنوز عنوان رسمی برای آن اعلام نشده است.

«آواتار ۴» ۲۱ دسامبر ۲۰۲۹ در سینماها اکران می‌شود.