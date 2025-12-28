به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جیمز کامرون در مصاحبه‌ای جدید گفته است اگر سومین فیلم مجموعه «آواتار» یعنی «آواتار: آتش و خاکستر» که در حال حاضر در سینماها در حال اکران است، با موفقیت کارش را تمام نکند، یک کنفرانس مطبوعاتی می‌گذارد تا جزئیات داستانی «آواتار ۴» و «آواتار ۵» را برای همه افشا کند. کارگردان برنده اسکار گفته است آینده مجموعه «آواتار» به موفقیت مالی فیلم سوم بستگی دارد و در صورت نرسیدن به نتیجه مورد انتظار، وی آماده است تا این مجموعه را به پایان برساند.

کامرون گفت: نمی دانم این حماسه از این مرحله فراتر می‌رود یا نه؛ امیدوارم این اتفاق بیفتد. اما، می‌دانید، ما هر بار باید توجیه تجاری داشته باشیم ... اگر به هر دلیلی نتوانیم قسمت‌های ۴ و ۵ را بسازیم، یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار می‌کنم و به شما می‌گویم که قرار بود چه کار کنیم.

کامرون گفت که یک انتخاب دیگر وی این است که فیلمنامه‌های «آواتار ۴» و «آواتار ۵» را در قالب رمان منتشر کند.

وی افزود: فرهنگ، پیشینه و جزئیات جانبی زیادی در این شخصیت‌ها وجود دارد که روی آنها کار شده است. دوست دارم کاری انجام دهم که در آن سطح از جزئیات دقیق باشد.

کامرون در پاسخ ورایتی هم درباره «آواتار ۴» گفت: ما داریم از خودمان جلوتر می‌رویم زیرا باید با این یکی کمی پول دربیاوریم. دنیا تغییر کرده، همه ما آمار و ارقام را می‌دانیم، جایگاه سینماها و ... . سال بدی بود. با چند اکران اخیر، اوضاع کمی بهتر شده است؛ «شرور: برای همیشه» خوب فروخته، «زوتوپیا ۲» هم خوب عمل می‌کند. پس باید ببینیم چه می شود.

به نظر می‌رسد کامرون نیازی به برگزاری تور مطبوعاتی برای رونمایی از ۲ فیلم آخر «آواتار» نداشته باشد، زیرا «آتش و خاکستر» در گیشه عملکرد بسیار خوبی دارد و پس از یک هفته نمایش در سینماها از مرز ۵۰۰ میلیون دلار در گیشه جهانی عبور کرد و انتظار می‌رود که در سال جدید نیز جایگاه خود را حفظ کند. این در حالی است که ۲ فیلم قبلی «آواتار» هر ۲ از مرز ۲ میلیارد دلار در سراسر جهان عبور کردند.

جان لاندو تهیه‌کننده فقید این مجموعه، سال ۲۰۲۲ گفته بود «آواتار ۵» شخصیت‌های ناوی را به زمین می‌آورد و افزوده بود: ما به سراغ آن می‌رویم تا چشمان مردم، چشمان نیتیری را به آنچه در زمین وجود دارد، باز کنیم.

کامرون این موضوع را که آیا خودش ۲ فیلم بعدی «آواتار» را کارگردانی خواهد کرد یا خیر، در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. او سال ۲۰۲۲ گفته بود کارگردانی این مجموعه بسیار وقت‌گیر است و ممکن است بخواهد «سبک» را به کارگردان دیگری واگذار کند و از «آواتار ۴» کنار برود، اما قبل از اکران «آتش و خاکستر» گفت هیچ دلیلی وجود ندارد که دنباله بعدی را خودش کارگردانی نکند.

کامرون اضافه کرد: من سالم هستم، آماده‌ام. این را رد نمی‌کنم. منظورم این است که باید با قدرت کار کنم، تا بتوانم این حجم و انرژی کار را برای شش یا هفت سال دیگر تحمل کنم. منظورم را می‌فهمید؟ ممکن است نتوانم این کار را انجام دهم ... [اما] اگر بتوانم، حتماً این کار را انجام خواهم داد.