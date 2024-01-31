حجتالاسلام عبدالله حسنی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ۱۱ اسفند توطئهچینان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران بار دیگر مشاهده خواهند کرد که مردم ایران مصالح و منافع کشور را با هیچ متاعی معامله نمیکنند.
وی با اشاره به اینکه از ماهها قبل زنگ خطر این توطئهها در کشور به صدا درآمده است، تصریح کرد: تمامی این اقدامات و دلسرد کردن مردم از دستاوردهای نظام از سوی استکبار آب در هاون کوبیدن و کاری بیهوده است و مردم بار دیگر با حضور در پای صندوقهای رأی این را به عینه ثابت خواهند کرد.
مسئول نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان اردبیل با بیان اینکه عدم حضور در انتخابات برای مردم ما معنایی ندارد، گفت: ۱۱ اسفند در پای صندوقهای رأی، مردم بار دیگر مهر تأیید بر مشروعیت نظام اسلامی خواهند زد و سرنوشت خود را به دست خودشان انتخاب میکنند.
حجتالاسلام حسنی با بیان اینکه در دور جدید انتخابات مجلس شاهد تعدد چهرههای علمی، دانشگاهی، فرهنگی و… در صحنه رقابتها هستیم، افزود: همین امر نشان میدهد که سلائق مختلف و بها دادن به آنها تا چه اندازه میتواند در پیشرفت کشور مهم باشد.
مسئول نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان اردبیل مشارکت آگاهانه و حضور صد درصدی مردم در پای صندوقهای رأی را یادآور شد و خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری با ابلاغ چهار دستورالعمل انتخاباتی راه را برای مردم مشخص کردند و این بار نیز مردم ما با تبعیت از این فرامین استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را اعتباری مضاعف ببخشدند.
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