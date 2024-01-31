به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه ملی دومین دوسالانه جشنواره نشان هد هد سفید عصر امروز چهارشنبه ۱۱ بهمن در کتابخانه مرکزی پارک شهر برگزار شد.

محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهدی رمضانی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، محمدرضا هراتی معاون توسعه کتابخانه‌ها و ترویج کتابخوانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور حامد علامتی مدیر عامل کانون پرورش فکری کودک و نوجوان و اسماعیل جانعلی پور مدیرکل مجامع تشکل‌ها و فعالیت‌های معاونت امور فرهنگی در این مراسم حضور داشتند.

اسماعیلی در این مراسم گفت: حوزه کتاب کودک و نوجوان را بسیار مهم اعلام کرد و ادامه داد: کودکان در سنین ابتدایی با کتاب آشنا می‌شوند و این انس با کتاب در خون و جان ایرانی‌ها است.

وی با اشاره به اینکه نوجوانان با علم و آگاهی سنین اصلی تعلیم و تربیت را با کتاب می‌گذرانند، گفت: بیشترین مخاطب کتاب کودکان و نوجوانان هستند. در بازدید ریاست جمهوری از نمایشگاه کتاب هم این مساله مشاهده شد.

اسماعیلی با اشاره به سفرهای استانی در دوره مسوولیتش افزود: گاه از منطقه‌ای بازدید می‌کردم که تنها مکان فرهنگی فعال در آن بخش، یک کتابخانه بود.

اسماعیلی اقدامات فرهنگی در حوزه کودکان و نوجوانان را همانند زنجیر به هم متصل دانست و

گفت: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، نویسندگان و مترجمان در این حوزه فعالیت می‌کنند. این مجموعه‌ها باید شخصیت‌های جذاب کتاب‌ها را به پویانمایی و دیگر محصولات فرهنگی تبدیل کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: باید از محتوای کتاب در حوزه‌های مختلف مانند تولید فیلم، موسیقی، شخصیت‌های عروسکی، طراحی نوشت‌افزار و … استفاده شود.

اسماعیلی در این مراسم به کودکان مازندران قول داد در دوره اول ریاست جمهوری دولت مردمی، ساخت کتابخانه‌های آن بخش تکمیل خواهد شد.