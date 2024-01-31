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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۱۶

اسماعیلی مطرح کرد؛

بیشترین مخاطب کتاب کودکان و نوجوانان هستند

بیشترین مخاطب کتاب کودکان و نوجوانان هستند

وزیر ارشاد در اختتامیه ملی دومین دوسالانه جشنواره نشان هد هد سفید گفت: نوجوانان با علم و آگاهی سنین اصلی تعلیم و تربیت را با کتاب می‌گذرانند و بیشترین مخاطب کتاب کودکان و نوجوانان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه ملی دومین دوسالانه جشنواره نشان هد هد سفید عصر امروز چهارشنبه ۱۱ بهمن در کتابخانه مرکزی پارک شهر برگزار شد.

محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهدی رمضانی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، محمدرضا هراتی معاون توسعه کتابخانه‌ها و ترویج کتابخوانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور حامد علامتی مدیر عامل کانون پرورش فکری کودک و نوجوان و اسماعیل جانعلی پور مدیرکل مجامع تشکل‌ها و فعالیت‌های معاونت امور فرهنگی در این مراسم حضور داشتند.

اسماعیلی در این مراسم گفت: حوزه کتاب کودک و نوجوان را بسیار مهم اعلام کرد و ادامه داد: کودکان در سنین ابتدایی با کتاب آشنا می‌شوند و این انس با کتاب در خون و جان ایرانی‌ها است.

وی با اشاره به اینکه نوجوانان با علم و آگاهی سنین اصلی تعلیم و تربیت را با کتاب می‌گذرانند، گفت: بیشترین مخاطب کتاب کودکان و نوجوانان هستند. در بازدید ریاست جمهوری از نمایشگاه کتاب هم این مساله مشاهده شد.

اسماعیلی با اشاره به سفرهای استانی در دوره مسوولیتش افزود: گاه از منطقه‌ای بازدید می‌کردم که تنها مکان فرهنگی فعال در آن بخش، یک کتابخانه بود.

اسماعیلی اقدامات فرهنگی در حوزه کودکان و نوجوانان را همانند زنجیر به هم متصل دانست و
گفت: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، نویسندگان و مترجمان در این حوزه فعالیت می‌کنند. این مجموعه‌ها باید شخصیت‌های جذاب کتاب‌ها را به پویانمایی و دیگر محصولات فرهنگی تبدیل کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: باید از محتوای کتاب در حوزه‌های مختلف مانند تولید فیلم، موسیقی، شخصیت‌های عروسکی، طراحی نوشت‌افزار و … استفاده شود.

اسماعیلی در این مراسم به کودکان مازندران قول داد در دوره اول ریاست جمهوری دولت مردمی، ساخت کتابخانه‌های آن بخش تکمیل خواهد شد.

کد مطلب 6010667

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