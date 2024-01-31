۱۳۴ میلیون از منابع طبیعی کشور سند رسمی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی بعدازظهر چهارشنبه در آئین صدور اسناد رسمی چند دستگاه اجرایی استان قم گفت: اسناد رسمی بیش از ۹۹ درصد از اراضی ملی صادر شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در حال حاضر ۱۳۴ میلیون هکتار از منابع ملی و پهنههای طبیعی در نقاط مختلف کشور سند رسمی دارند.
بابایی ادامه داد: صدور اسناد رسمی برای اراضی ملی موجب کاهش زمین خواری و همچنین جلوگیری از تجاوز به حریم رودخانهها شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در حال حاضر ۴۵ درصد از اراضی کشاورزی کشور و همچنین ۸۰ درصد از عرصههای موقوفه دارای سند رسمی هستند.
وی ابراز کرد: با آغاز فعالیت دولت سیزدهم شاهد تحول اساسی در زمینه صدور اسناد مالکیت هستیم که در این زمینه در دهههای گذشته عقب ماندگیهایی وجود داشته است.
بابایی با بیان اینکه مشکل تثبیت مالکیت در استانهای مختلف کشور احساس میشود افزود: با وجود تلاشهایی که در زمینه صدور اسناد مالیت انجام شده اما تا رفع عقب ماندگیها در این زمینه فاصله زیادی وجود دارد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: استان قم در زمینه صدور اسناد مالکیت در رتبه نخست کشوری قرار داشته و عملکرد قابل قبولی دارد.
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