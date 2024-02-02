کاتانچ: تیم ملی قطر باید از توانایی ازبکستان نگران باشد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، سرکو کاتانچ سرمربی تیم ملی فوتبال ازبکستان در نشست خبری قبل از بازی با قطر در یک چهارم نهایی جام ملتهای ۲۰۲۳ آسیا گفت: فشار هر بازی خیلی زیاد است. بازی سختی مانند دیدارهای سخت قبلی است. پس از بازی قبلی استراحت کردیم و سپس تمرینات خود را انجام دادیم تا با اعتماد به نفس کافی به مصاف رقیب قوی خودمان برویم. میخواهیم بازی خوبی انجام دهیم.
کاتانچ در پاسخ به سوال خبرنگار ازبک مبنی بر احتمال استفاده از دیار خالمدوف تأیید کرد: از دیدگاه من خیلی عالی است. او عملکرد بسیار عالی دارد. برای من سورپرایز بود که چنین عملکردی میدیدم. بازی او در ترکیب بستگی به تصمیم من دارد اما اگر بازی کند قطعاً عملکرد خوبی خواهد داشت.
کاتانچ در پاسخ به تجربه تلخ دوره پیشین جام ملتهای آسیا به عنوان سرمربی عراق مقابل قطر به شوخی پاسخ خود را شروع کرد. او در این باره با حالت طنز گفت: از اینکه به من یادآوری کردید به قطر باختم از شما ممنونم. من مقابل این تیم برنده هم بودم اما به هر حال فردا دیداری متفاوت است.
او ادامه داد: من می دانم چطور مقابل قطر بازی کنیم. آنها با توجه به کیفیت بالایی که داریم باید نگران باشند. به هر حال همه چیز به کیفیت بازیکنان بستگی دارد. ما نگران نیستیم و کسی که باید نگران باشد قطر است.
کاتانچ در خصوص حضور در این مرحله از بازیها گفت: ما بازی به بازی پیش میرویم تا بهترین خودمان باشیم. همیشه کیفیت ایده آل خودمان را حفظ میکنیم. من گروه فنی و بازیکنان خیلی خوبی دارم که توانایی بسیار زیادی دارند. ما فردا اصلاً نمیخواهیم بازنده باشیم و برای بهترین ایدههای خودمان وارد زمین میشویم.
خامربکوف بازیکن ازبکستان نیز در خصوص بازی با قطر یادآور شد: خوشبختانه شرایط خوبی داریم و انگیزه لازم برای این بازی دشوار را داریم. باید نتیجه لازم را هم بگیریم.
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