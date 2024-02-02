هدفگذاری صادرات لکوموتیوهای ایرانی تا ۱۸ ماه آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله ارجمندی، مدیرکل دفتر صنایع ریلی و دریایی وزارت صنعت، معدن و تجارت از برنامه‌ریزی برای صادرات لکوموتیوهای ایرانی تا ۱۸ ماه آینده خبر داد و گفت: طرحی ارائه شده و در صورت تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، پس از واردات لکوموتیو دست دوم، ۴۰ تا ۵۰ درصد نوسازی و بازسازی توسط شرکت‌های داخلی انجام شود که هم دِمونتاژ آن و هم بازسازی ۵۰ درصدی از بدنه، بوژی، شاسی و چرخ اشتغالزایی دارد و صادرات با حداقل ۵۰۰ هزار دلار به ازای هر دستگاه صرفه اقتصادی خواهد داشت.

وی افزود: در خصوص سایر محصولات با توجه به اشباع بازار ناشی از نبود سفارش گذاری، به دنبال این هستیم که با کمک شرکت‌های استاندارد بین‌المللی، مجوز صادرات به کشورهای CIS، روسیه و اروپا را دریافت کنیم که هم اکنون چندین شرکت زیر مجموعه به این امر اقدام کرده‌اند.

ارجمندی از صادرات بوژی به اروپا برای نخستین بار خبر داد و ادامه داد: بر اساس قرارداد منعقد شده تا سال آینده ۱۰۰۰ دستگاه بوژی به اروپا صادر خواهد شد که خرید ۲ هزار دستگاه محور و ۴ هزار دستگاه چرخ را در پی دارد و صرفاً صادرات بوژی برای ۳ شرکت ارزش آفرینی و زنجیره تأمین خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در صادرات تولیدات داخلی از لحاظ قیمت، کیفیت و زمان، توان رقابت با رقبای خود را داریم، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت درصدد آن است که با کمک به استانداردسازی تولیدات داخلی و اخذ استانداردهای بین‌المللی برای صادرات، چالش صادرکنندگان را رفع کند.

تعمیر لکوموتیو به همت شرکت‌های دانش بنیان

مدیرکل دفتر صنایع ریلی و دریایی وزارت صمت تصریح کرد: شرکتی دانش بنیان با شرکت راه آهن قرارداد ۳ ساله برای تعمیر و نگهداری همه لکوموتیوهای زیمنس داخل کشور منعقد کرده است.

وی ادامه داد: این شرکت با دارا بودن سالن‌های آزمایش مختلف، قابلیت تعمیر صفر تا ۱۰۰، دِمونتاژ و مونتاژ لکوموتیوهای دست دوم و همچنین بازسازی، نوسازی و صادرات این لکوموتیوها را نیز دارد و ۲ واگن سازی کشور با عقد قرارداد در این مسیر همراه این شرکت خواهند بود.

آمادگی وزارت صمت برای تأمین ارز تجهیز قطعات لکوموتیو

مدیرکل دفتر صنایع ریلی و دریایی وزارت صمت در خصوص ادعای راه آهن درباره تعمیر نشدن لکوموتیوهای زمین گیر و لازمه نوسازی ناوگان با اعلام نیاز ۲ هزار دستگاه برای دریافت مجوزهای واردات، گفت: توانمندی گرم کردن لکوموتیوهای سرد موجود در راه آهن وجود دارد و وزارت صمت آمادگی تأمین ارز برای تأمین و تجهیز قطعات را دارد به شرطی که همکاران ریالش را تأمین کنند؛ مشکلی در زمینه تخصیص ارز در حوزه بهره برداری وجود ندارد.

وی در خصوص آمار و ارقام وارداتی اعلامی از سوی راه آهن، گفت: این اعداد دور از ذهن است، بر اساس برنامه‌ریزی، سالانه باید بین ۱۴ تا ۱۵ لکوموتیو به ناوگان سیر کشور افزوده شود که در ۳۰ سال گذشته این امر محقق نشده است، این موضوع که به یکباره حداکثر نیاز خود را اعلام کرده‌اند، باید در پاسخ گفت، نیاز به این تعداد بالا به یکباره رخ نمی‌دهد و ناشی از یک کوتاهی است که هم اکنون مدیران وقت به این نتیجه رسیده‌اند که باید افزوده شود.

ارجمندی اضافه کرد: البته این موضوع را هم باید مدنظر قرار داد که به هر مجموعه‌ای هم سفارش لکوموتیو داده شود قطعاً به لحظه تحویل نمی‌شود.

وی به اعلام نیاز سالانه راه آهن به ۱۳۰ دستگاه انواع لکوموتیو اشاره کرد و گفت: ظرفیت ساخت سالانه حداقل ۱۴۰ لکوموتیو نو و تحویل به ناوگان ریلی در صورت سفارش به وزارت صمت و شرکت‌های تولیدکننده داخلی وجود دارد.

مدیرکل دفتر صنایع ریلی و دریایی وزارت صمت در خصوص ۵۰ درصد نوسازی و ۵۰ درصد واگذاری در تعمیر و نوسازی؛ گفت: شرکت‌ها می‌توانند در مقابل کاری که انجام می‌دهند لکوموتیو دریافت کنند؛ به عنوان مثال راه آهن به اذعان خودشان بیش از ۴۰۰ لکوموتیو سرد و زمین گیر دارد، برخی از لکوموتیوها قابلیت تعمیر و گرم شدن دارند که این امر مستلزم هزینه و سرمایه گذاری است در این زمینه نهادهای بالادستی همچون وزارت راه و شهرسازی می‌تواند تعدادی از لکوموتیوها را واگذار کند و درآمد حاصل شده را صرف بازسازی بقیه لکوموتیوها کند که با اطلاعی که دارم شرکت‌ها از این موضوع استقبال می‌کنند.