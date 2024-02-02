یونیسف: یک میلیون کودک در غزه نیازمند پشتیبانی روانی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری المیادین، سازمان یونیسف وابسته به سازمان ملل متحد امروز جمعه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که ارزیابی‌هایش نشان می‌دهد دست کم ۱۷ هزار کودک فلسطینی در غزه خانواده خود را از دست داده یا از خانواده خود جدا افتاده‌اند که این موضوع در نتیجه تجاوز تل آویو به نوار غزه صورت گرفته است.

این گزارش تاکید می‌کند که تقریباً تمامی این کودکان نیازمند حمایت و پشتیبانی در زمینه بهداشت روانی هستند.

جاناتان کریکس مدیر ارتباطات دفتر یونیسف در اراضی اشغالی با اشاره به این موضوع می‌افزاید که کودکان مذکور با علائمی نظیر نگرانی بیش از حد و مستمر و بی‌اشتهایی و کم خوابی مواجه هستند یا دچار شوک‌های عاطفی و هیجانی شده و هر بار که صدای موشک باران رژیم صهیونیستی را می‌شنوند، وحشت زده می‌شوند.

این گزارش می‌افزاید: ارزیابی یونیسف قبل از جنگ این بود که حدود ۵۰۰ هزار کودک در نوار غزه نیازمند خدمات بهداشت روانی هستند، اما امروزه ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد که تقریباً تمام کودکان غزه که تعداد آنها بالغ بر یک میلیون نفر است، نیازمند پشتیبانی و خدمات روانی هستند.

کاترین راسل مدیر اجرایی یونیسف که مشاهدات فاجعه بار خود از معدود سفرهای یک مسئول ارشد حقوق بشری به غزه را توصیف می کرد، خواستار توقف فوری این ترس و وحشت شد و گفت که آنچه که در غزه دیده و شنیده یک فاجعه است. وی افزود: آنها موشک باران و آوارگی‌های مکرر و شکست در داخل نوار غزه را تحمل می‌کنند. تقریباً یک میلیون کودک در غزه هیچ مکان امنی برای پناه بردن به آن ندارند، این در حالی است که تاکنون بیش از ۱۰ هزار کودک در غزه کشته شده و حدود ۹ هزار نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند.

وی تاکید کرد که تعداد بسیار زیادی از این کودکان مفقود شده‌اند و این احتمال وجود دارد که زیر آوارهای منازل و ساختمان‌های فرو ریخته مدفون هستند. این موضوع، نتیجه مصیبت بار استفاده از سلاح‌ها و مواد منفجره گوناگون در مناطق مسکونی است.