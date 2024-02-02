به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، ولادیمیر پوتین، رییسجمهور روسیه امروز جمعه در نشست «همه چیز برای پیروزی» در شهر تولای این کشور با اشاره به «سرعت و کیفیت مطلوب صنعت دفاعی روسیه» تأکید کرد که تسلیحات روسیه آشکارا نسبت به سلاحهای ناتو برتری دارند.
وی با بیان اینکه «برای موفقیت در میدان نبرد باید به سرعت به ابزارهای تسلیحاتی و شناسایی دشمن واکنش نشان داد و آنها را سرکوب کرد» گفت که انواع سلاح ها و تجهیزات زرهی، فناوری موشکی و سلاح های دقیق، کیفیت و کمیت با سرعت خوبی تامین می شود.
وی همچنین افزود که «سامانه پدافند هوایی «پانتسیر» با اقبال گسترده ای از سوی کشورهای خارجی رو به روست و روسیه سال گذشته میلیاردها دلار تجهیزات نظامی به خارج از کشور عرضه کرد.
رییسجمهور روسیه در بخش دیگری از سخان خود با اشاره به تحولات جنگ در اوکراین اعلام کرد که «اربابان نئونازیهای اوکراین، آنها را برای ادامه درگیری تحت فشار قرار می دهند.»
پوتین با اشاره به حمله ماه گذشته نیروهای اوکراینی به امدادگران در منطقه دونتسک تأکید کرد که نیروهای مسلح اوکراین به یک سازمان تروریستی تبدیل شدهاند و عمداً به آمبولانسها حمله میکنند.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاستجمهوری روسیه نیز روز چهارشنبه تأکید کرد که ائتلاف نظامی ناتو را آمریکا کنترل و هدایت میکند و این ائتلاف ذابزاری برای رویارویی و تهدیدی برای روسیه است. وی همچنین تأکید کرد که مسکو درباره نحوه برخورد با ناتو تدابیر مناسب را اتخاذ میکند.
سخنگوی ریاستجمهوری روسیه در ادامه درباره تازهترین تحولات جنگ در اوکراین گفت: ضد حمله ناموفق و شکست در میدان نبرد کی یف را به سمت افزایش رویاروییهای داخلی سوق میدهد؛ به میزان موفقیتهای روسیه در عملیات نظامی این رویارویی نیز افزایش مییابد دیمیتری پسکوف همچنین به گمانهزنیها درباره احتمال اسعفای فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین اشاره کرد و دراینباره افزود: گزارشها درباره استعفای زالوژنی فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین را دنبال میکنیم؛ همانطور که واضح است رژیم کی یف با مشکلات بسیاری مواجه است.
دیروز سهشنبه «سرگئی نیکیفوروف» سخنگوی مطبوعاتی ولادیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین، گزارشهای اخیر درباره استعفای «والری زالوژنی»، فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین را تکذیب کرد. وی در جمع خبرنگاران گفت: قطعاً خیر. رییس جمهور فرمانده کل قوا را برکنار نکرده است.»
همزمان وزارت دفاع اوکراین نیز با انتشار بیانیهای استعفای والری زالوژنی را تکذیب کرد.
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