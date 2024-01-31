شویگو: همکاری نظامی چین و روسیه در حال افزایش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه امروز چهارشنبه اعلام کرد که مسکو و پکن برای توسعه همکاری در زمینه نظامی و سایر زمینه ها تلاش می کنند.

وزیر دفاع روسیه در گفتگویی تصویری با «دونگ جون»همتای چینی خود گفت: روابط روسیه و چین در زمینه نظامی به طور پیوسته در همه جهات در حال توسعه است، زیرا ما به طور منظم فعالیت های آموزشی عملیاتی و رزمی مشترک را در زمین، دریا و هوا انجام می دهیم.

وی با بیان اینکه «ماموریت های آموزشی رزمی دو کشور با درجات مختلف پیچیدگی با موفقیت انجام می شود،» تاکید کرد: اقدامات روسیه و چین علیه کشورهای ثالث انجام نمی شود.

اخیراً «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه اعلا کرد برغم تلاش های آمریکا و اقمارش، روابط دو جانبه میان مسکو و پکن در مسیر توسعه قرار دارد. وی در دیدار با «وانگ یی» همتای چینی خود اعلام کرد که در میانه تلاش های آمریکا و متحدانش برای مهار چین و روسیه، تعامل واقعی میان دو کشور گسترش خواهد یافت.

وزیر خارجه روسیه در حاشیه نشست امروز وزرای خارجه گروه ۲۰ در اندونزی گفت که در بحبوحه سیاست راهبردی (غرب) با هدف مهار دو کشور (چین و روسیه)، ما به بسط و گسترش دامنه تعامل عملی دو جانبه ادامه می دهیم.

لاوروف یادآور شد که موضعی که روسیه و چین در پیش گرفته اند، از سوی بسیاری از کشورها مورد حمایت است. دیپلمات ارشد روسیه گفت که برخلاف سیاست آشکارا تهاجمی غرب که در پی حفظ موضع برتر و سلطه خود در امور جهانی است، موضع روسیه و چین حمایت های بیشتری را از سوی حاضران در روابط بین‌الملل دریافت می کند.

به گفته وزیر خارجه روسیه، نتیجه نشست پکن مورد تمجید دولت مسکو است، نشستی که در آن سران روسیه و چین، «ولادیمیر پوتین» و «شی جین پینگ» چالش های ترویج یک مشارکت استراتژیک را به تفضیل مورد بحث قرار دادند.