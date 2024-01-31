  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۵۱

روسیه: حمله تروریستی پهپادی بر فراز «بلگورود» خنثی شد

روسیه: حمله تروریستی پهپادی بر فراز «بلگورود» خنثی شد

وزارت دفاع روسیه امروز از خنثی‌سازی حمله تروریستی به «بلگورود» با منهدم کردن پهپاد متجاوز اوکراینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: پهپاد اوکراین بر فراز منطقه بلگورود منهدم شد.

وزارت دفاع روسیه در این بیانیه اضافه کرد: تلاش کی یف برای انجام یک حمله تروریستی پهپادی بر فراز منطقه بلگورود خنثی شد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه آمده است: کی یف بار دیگر تلاش کرد خاک روسیه را هدف حمله پهپادی قرار دهد. پهپاد اوکراینی بر فراز منطقه بلگورود منهدم شد. این رویداد عصر امروز (به وقت مسکو) رخ داد.

وزارت دفاع روسیه چندی پیش هم اعلام کرده بود که سامانه پدافند هوایی مسکو، یک پهپاد ارتش کی‌ یف را در منطقه بلگورود سرنگون کرده است.

ضدحملاتی که کی‌ یف ماه‌ ها درباره آن تبلیغ کرده و غربی‌ ها به شدت به آن دل بسته‌ بودند، از اوایل ژوئن شروع شد؛ اما ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه تاکید کرد که این ضدحملات راه به جایی نبرده و علاوه بر این، تلفات زیادی را هم روی دست رژیم کی‌ یف گذاشته است.

کد مطلب 6010571

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها