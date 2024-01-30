روسیه: حمله پهپادی اوکراین به «بریانسک» خنثی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز سه شنبه در بیانیه ای اعلام کرد: پهپادهای اوکراین بر فراز منطقه «بریانسک» منهدم شدند.

وزارت دفاع روسیه در این بیانیه اضافه کرد: تلاش کی یف برای انجام یک حمله تروریستی پهپادی بر فراز منطقه «بریانسک» خنثی شد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه آمده است: کی یف بار دیگر تلاش کرد بریانسک را هدف حمله پهپادی قرار دهد. پهپادهای اوکراینی بر فراز منطقه مذکور منهدم شد. این رویداد حدود بعد از ظهر امروز (به وقت مسکو) رخ داد.

در همین ارتباط، «الکساندر بوگوماز» فرماندار منطقه بریانسک در کانال تلگرامی خود اعلام کرد: تجهیزات جنگ الکترونیکی وزارت دفاع روسیه ۳ هواپیمای بدون سرنشین اوکراینی را بر فراز منطقه بریانسک منهدم کردند.

فرماندار منطقه بریانسک در این باره اضافه کرد: تروریست‌ های اوکراینی با استفاده از پهپاد اقدام به حمله کردند که توسط تجهیزات جنگ الکترونیکی وزارت دفاع روسیه بر فراز منطقه بریانسک سرکوب شد.

«الکساندر بوگوماز» اضافه کرد که در این رویداد به کسی آسیب نرسیده و خسارتی هم ثبت نشده است.

وزارت دفاع روسیه چندی پیش هم اعلام کرده بود که سامانه پدافند هوایی مسکو، یک پهپاد ارتش کی‌ یف را در منطقه بلگورود سرنگون کرده است.

ضدحملاتی که کی‌ یف ماه‌ ها درباره آن تبلیغ کرده و غربی‌ ها به شدت به آن دل بسته‌ بودند، از اوایل ژوئن شروع شد؛ اما ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه تاکید کرد که این ضدحملات راه به جایی نبرده و علاوه بر این، تلفات زیادی را هم روی دست رژیم کی‌ یف گذاشته است.