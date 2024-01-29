کرملین: اوکراین انجام مذاکرات صلح را بر خود ممنوع کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «یوری اوشاکوف» دستیار رییس جمهور روسیه امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: سفر پوتین (رییس جمهور روسیه) به ترکیه در ماه فوریه انجام خواهد شد، این سفر در حال آماده سازی است.

دستیار رییس جمهور روسیه ادامه داد: مسایل پیرامون اوکراین یکی از موضوعات اصلی مذاکرات آتی میان سران روسیه و ترکیه در این سفر خواهد بود.

«یوری اوشاکوف» اضافه کرد: مسکو همواره برای مذاکره با اوکراین آماده بوده و هست، اما کی یف انجام چنین مذاکراتی را بر خود ممنوع کرده است.

وی در واکنش به ادعای رسانه‌ های غربی مبنی ارسال سیگنال‌ هایی از اوکراین مبنی بر تمایل برای مذاکره با روسیه، گفت: خیر، چنین [گزارش‌ هایی] غلط هستند. ما در پاسخ به کشورهای مختلف درباره آمادگی‌ مان برای مذاکره همیشه جواب مثبت داده‌ ایم. اما کسی برای گفتگو وجود ندارد.

مقامات روسیه بارها هشدار داده‌ اند که هرگونه «طرح صلح» درباره اوکراین باید بر پایه واقعیات جدید تدوین شود.