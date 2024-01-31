مسکو: ۲۰ موشک اوکراینی بر فراز دریای سیاه و کریمه منهدم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: ۱۷ موشک اوکراینی بر فراز دریای سیاه منهدم شد.

وزارت دفاع روسیه در این بیانیه اضافه کرد: همچنین، ۳ موشک دیگر هم بر فراز شبه جزیره کریمه توسط پدافند هوایی روسیه ساقط شده است.

بیانیه مذکور می‌افزاید: نیروهای هوافضای روسیه هرگونه تجاوز از سوی کی یف را با موفقیت دفع خواهند کرد.

این در حالیست که ساعاتی پیش اعلام شد که پهپاد اوکراین بر فراز منطقه بلگورود منهدم شده است.

وزارت دفاع روسیه در این بیانیه خبر داده بود: تلاش کی یف برای انجام یک حمله تروریستی پهپادی بر فراز منطقه بلگورود خنثی شد. کی یف بار دیگر تلاش کرد خاک روسیه را هدف حمله پهپادی قرار دهد. پهپاد اوکراینی بر فراز منطقه بلگورود منهدم شد. این رویداد عصر امروز (به وقت مسکو) رخ داد.

ضدحملاتی که کی‌ یف ماه‌ ها درباره آن تبلیغ کرده و غربی‌ ها به شدت به آن دل بسته‌ بودند، از اوایل ژوئن شروع شد؛ اما ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه تاکید کرد که این ضدحملات راه به جایی نبرده و علاوه بر این، تلفات زیادی را هم روی دست رژیم کی‌ یف گذاشته است.