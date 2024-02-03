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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۰۸

واشنگتن پست: متحد آمریکا سلاح‌های روسیه را تامین می‌کند

واشنگتن پست: متحد آمریکا سلاح‌های روسیه را تامین می‌کند

روزنامه واشنگتن پست اعلام کرد که میزان خرید تجهیزات نظامی روسیه از تایوان افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، یک رسانه آمریکایی مدعی شد تایوان متحد نزدیک واشنگتن فروش تسلیحات نظامی به روسیه را افزایش داده است.

روزنامه واشنگتن پست در گزارشی نوشت که شرکت‌های تسلیحاتی مستقر در تایوان بیش از ۲۰ میلیون دلار تجهیزات پیشرفته را به روسیه فروخته‌اند که از آنها می توان برای تولید تسلیحات استفاده کرد. این گزارش متذکر می شود که بخش دفاعی مسکو در ماه‌های اخیر میزان خرید خود را افزایش داده است.

این روزنامه آمریکایی با استناد به سوابق تجاری و اسناد مالیاتی روسیه، که گفته می شود به دست این رسانه رسیده ، به بررسی نهادهایی در صنعت تسلیحاتی روسیه پرداخته که معاملات تجاری با تایوان را با افزایش داده اند. در یک مورد شرکت I Machine Technology بیش از ۲۰ میلیون دلار تجهیزات موسوم به «سی ان سی» تولید شده در تایوان را وارد کرده است. بنا به گزارش واشنگتن پست از ژانویه ۲۰۲۳ این نوع تجهیزات در ۶۳ محموله جداگانه به روسیه ارسال شده است.

در گزارش واشنگتن پست آمده است که سوابق تجاری نشان می دهد که تجهیزات ساخت تایوان تقریباً تمام واردات این شرکت روسی را در هفت ماهه اول سال گذشته به خود اختصاص داده است. واشنگتن پست در گزارش خود نحوه کاربری تجهیزات سی ان سی و کاربری نظامی آنها را مشخص نکرده است.

کد مطلب 6013350

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    نظرات

    • محمد IR ۰۸:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
      0 0
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      آمریکا خودراگردن کلف دنیا می‌داند خودش به تمام جهان سلاح می‌فروشد بعد انتظار دارد کشورهای دیگر ازفروش سلاح خودداری کنند الحق که دست شیطان روازپشت بسته ای جهان بیدارشده وپوشالی بودنت نمایان

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