محور میامی - سبزوار بازگشایی شد

سرهنگ موسی بزرگی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان ایکه محور میامی- سبزوار که دیروز به دلیل برف و کولاک شدید مسدود شده بود، بازگشایی شد، ابراز کرد: تردد در این محور فقط با زنجیر چرخ انجام میشود.
وی با بیان اینکه تردد در محورهای آهوان و سمنان- دامغان نیز امکان پذیر است، گفت: در این محورها هم باید زنجیر چرخ همراه داشت.
رئیس پلیس راه استان سمنان گفت: کریدور اصلی تهران - مشهد در استان سمنان بازگشایی شده اما به دلیل یخزدگی تردد بسیار کند انجام میگیرد.
بزرگی بیان کرد: همچنان محورهای توسکستان، خوق ببلاق، دامغان به جندق و شهمیرزاد به کیاسر مسدود است.
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