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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۰۵

رییس پلیس راه استان سمنان:

محور میامی - سبزوار بازگشایی شد

محور میامی - سبزوار بازگشایی شد

میامی- رییس پلیس راه استان سمنان از بازگشایی محور میامی - سبزوار با تلاش ماموران راهداری خبر داد.

سرهنگ موسی بزرگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان ایکه محور میامی- سبزوار که دیروز به دلیل برف و کولاک شدید مسدود شده بود، بازگشایی شد، ابراز کرد: تردد در این محور فقط با زنجیر چرخ انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه تردد در محورهای آهوان و سمنان- دامغان نیز امکان پذیر است، گفت: در این محورها هم باید زنجیر چرخ همراه داشت.

رئیس پلیس راه استان سمنان گفت: کریدور اصلی تهران - مشهد در استان سمنان بازگشایی شده اما به دلیل یخزدگی تردد بسیار کند انجام می‌گیرد.

بزرگی بیان کرد: همچنان محورهای توسکستان، خوق ببلاق، دامغان به جندق و شهمیرزاد به کیاسر مسدود است.

کد مطلب 6012662

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