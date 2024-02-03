محور میامی - سبزوار بازگشایی شد

سرهنگ موسی بزرگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان ایکه محور میامی- سبزوار که دیروز به دلیل برف و کولاک شدید مسدود شده بود، بازگشایی شد، ابراز کرد: تردد در این محور فقط با زنجیر چرخ انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه تردد در محورهای آهوان و سمنان- دامغان نیز امکان پذیر است، گفت: در این محورها هم باید زنجیر چرخ همراه داشت.

رئیس پلیس راه استان سمنان گفت: کریدور اصلی تهران - مشهد در استان سمنان بازگشایی شده اما به دلیل یخزدگی تردد بسیار کند انجام می‌گیرد.

بزرگی بیان کرد: همچنان محورهای توسکستان، خوق ببلاق، دامغان به جندق و شهمیرزاد به کیاسر مسدود است.