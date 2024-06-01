امداد رسانی به ۳ کوهنورد مفقود شده در گرمسار

علیرضا باغبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه جمعیت هلال احمر گرمسار گزارشی مبنی بر مفقودی سه کوهنورد در بنه کوه این شهرستان را دریافت کردند، تاکید کرد: بلافاصله تیم‌های امدادی از ایوانکی و گرمسار به منطقه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه این طبیعت گردان در بنه کوه راه خود را گم کرده و ساعت‌ها در تلاش بودند تا خودشان را از مخمصه رها سازند، افزود: بعد از هفت ساعت عملیات جستجو در نهایت امداد گران هلال احمر توانستند این افراد را صحیح و سالم پیدا کنند.

معاون هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه یک نفر از این گردشگران دچار مصدومیت شده بود که به صورت سرپایی درمان شد، گفت: مابقی حادثه دیدگان نیز با رضایت خودشان از انتقال به درمانگاه امتناع کردند.