پوستر «آبی روشن» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، همزمان با دومین روز جشنواره فیلم فجر، پوستر فیلم سینمایی «آبی روشن» با طراحی احسان حسینی رونمایی شد.
در این فیلم سینمایی به تهیهکنندگی سیدمحمدحسین میری و کارگردانی بابک خواجه پاشا، بازیگرانی چون مهران احمدی، مهران غفوریان، سارا حاتمی، مرتضا امینیتبار، روحالله زمانی، علیاکبر اصانلو، کاظم هژیرآزاد و سامان مهکویه به ایفای نقش میپردازند.
داستان این فیلم به موضوع مردی تبریزی میپردازد که با مشکلاتی مواجه است و نقش این کاراکتر را مهران احمدی بازی میکند.
«آبی روشن» پنجشنبه ١٩ بهمن ماه، سانس دوم در خانه رسانه جشنواره فیلم فجر به نمایش گذاشته میشود.
این فیلم محصول سازمان هنری رسانهای اوج، بنیاد سینمایی فارابی و بنیاد بینالمللی امام رضا (ع) است که امیر ابیلی و داوود گنجوی نویسندگی آن را بر عهده داشتند.
