بررسی معماری ایرانی اسلامی در شورای هنر/ «خط آذین» در ترانه باران

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی صبح امروز ۲۵ دی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد. در این جلسه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس شورای هنر) و اعضای شورا سند معماری ایرانی اسلامی به منظور تغییر و اصلاح بررسی شد.

این سند که مراحل تصویب نهایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی را می‌گذراند پس از ارجاع به شورای هنر با نظرات اصلاحی شورای‌عالی معماری و شهرسازی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد بررسی مجدد قرار گرفت و مفاد آن به تایید شورای هنر رسید.

همچنین در جلسه امروز کلیات اساسنامه بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری یاسین پیشنهادی از سوی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

ترانه باران میزبان «خط آذین» می‌شود

نمایشگاه آثار خوشنویسی محمدعلی گرجستانی با عنوان «خط آذین» با نمایش حدود ۳۰ اثر «نستعلیق» از این هنرمند برگزار خواهد شد.

این نمایشگاه روز جمعه ۲۹ دی از ساعت ۱۶ الی ۲۰ با حضور جمعی از استادان و هنرمندان خوشنویس در نگارخانه ترانه باران افتتاح خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای حضور در این نمایشگاه که تا ۶ بهمن ادامه خواهد داشت از ساعت ۱۵ تا ۱۹ به آدرس اقدسیه، خیابان سید عزت‌الله انتظامی بعد از چهارراه منجیل، بن بست عباس‌زاده، پلاک ۳ زنگ ۲ نگارخانه ترانه باران مراجعه کنند.