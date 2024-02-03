به گزارش خبرگزاری مهر، عادل شهرزاد بیان داشت: در سالهای گذشته بخشی از واحدهای تولیدی در تملک بانکها باید تعیین تکلیف میشد که باتوجه به نشستهای کمیته رفع موانع و احصایی که در این حوزه انجام شد، واحدهای تولیدی یاد شده (۴۸ واحد) با رفع مشکل آنها، مجدد به چرخه تولید بازگشت.
وی با تاکید بر نقش بانکها در رونق تولید بیان کرد: بانکهای استان باید تحت هر شرایطی از تملک واحدهای تولیدی که به هر دلیلی پرداخت اقساط شان عقب افتاده، خودداری کنند و همراهی بیشتر با واحدهای مشکل دار داشته باشند.
معاون استاندار هرمزگان اظهار کرد: بانکها نه بنگاهدار هستند و نه تولید کننده، بر همین اساس تمام تلاشمان این است که واحدهای تولیدی مشکلدار را قبل از اینکه تملک شوند، فعالسازی کنیم.
شهرزاد ادامه داد: مرکز خدمات سرمایهگذاری برای رصد، پایش و نظارت بر طرحهای حوزه سرمایهگذاری و ایجاد بانک اطلاعاتی، بهعنوان یک نهاد قانونی پایکار آمد و در حقیقت با رصد و پایشی که انجام شد و حمایتی که صورت گرفت، این بسترسازی را فراهم کرد تا به مسائل و مشکلات این حوزه رسیدگی کنند.
معاون استاندار هرمزگان همچنین با اشاره به کسب رتبه نخست حوزه سرمایهگذاری استان یادآورشد: طی مدت ۲ و نیم سال گذشته افزونبر هفت هزار و ۱۱۰ میلیارد ریال طرحهای سرمایهگذاری و مجوزهای سرمایهگذاری در سطح استان اتفاق افتاده است.
شهرزاد گفت: قدم بعدی بحث تکمیل طرحهای سرمایهگذاری بود، بخشی از این طرحها از سالهای اخیر بنا به دلایل مختلف غیرفعال و نیمه تمام رها شده بود و نیاز داشت که در این حوزه هم ورود کرده و طرحهایی که نیمه تمام بوده، را احصا کنیم.
نظر شما