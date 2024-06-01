نقش مؤثر رسانه در جوانی جمعیت و حمایت از نهاد خانواده

به گزارش خبرنگار مهر، احسان یاوری ظهر امروز شنبه در نخستین جلسه کارگروه‌های ذیل شورای فرهنگ عمومی لرستان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت حمایت از خانواده، جوانی جمعیت و فرزندآوری، اظهار داشت: اقداماتی در این زمینه در استان انجام شده است، اما تسریع بخشیدن به این برنامه ملی، نیازمند فرهنگ‌سازی و نهادینه‌سازی اهمیت این امر در افکار عمومی است.

وی با اشاره به اینکه نگاه متعهدانه به موضوع اساسی جمعیت در این روزها باید از دغدغه‌های اصلی هر فردی باشد، افزود: جمعیت جوان هر شهر، استان و کشوری از عوامل رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار می‌رود و بی‌شک توسعه همه‌جانبه با سرمایه‌های انسانی جوان شکل می‌گیرد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با اشاره به اینکه همان‌طور که در دهه هفتاد با شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» با تلاش رسانه‌ها به فرهنگ غالب مبدل شد، افزود: فرهنگ‌سازی مهم‌ترین کاری است که یک رسانه باید انجام دهد، اصحاب رسانه که در وادی روشنگری و تبیین فعالیت می‌کنند می‌توانند با ترغیب و تشویق در راستای حمایت از نهاد خانواده و جوانی جمعیت و نیز حمایت از فرزندآوری به‌عنوان یک مسئله مهم و حیاتی نقش محوری و تأثیرگذار ایفا کنند.

یاوری با اشاره به اهمیت موضوع خانواده و جوانی جمعیت بر ضرورت هم‌افزایی و تعامل دستگاه‌های فرهنگی و متولیان جمعیت و خانواده در فرهنگ‌سازی موضوع جوانی جمعیت تأکید کرد و گفت: راهکارها و برنامه‌های جمعیتی از سوی نهادها و ادارات مختلف باید تجمیع شده و همچنین از روش‌های ارائه شده از سوی افراد موفق در بحث جمعیت نیز استفاده کرد تا از بحران پیشرو عبور کرد.