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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۵۳

گفت‌وگوی مهر؛

کشف ۲ قلم شی تاریخی در املش/ یک نفر دستگیر شد

کشف ۲ قلم شی تاریخی در املش/ یک نفر دستگیر شد

رشت- فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان از کشف دو قلم شی تاریخی در روستای ییلاقی امام املش و دستگیری یک نفر خبر داد.

سرهنگ محمد علی پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: نظر به اخذ گزارش واصله از منابع محلی و میراث بانان افتخاری به ضابطین خاص قضائی مستقر در پایگاه حفاظتی کجید مبنی بر نگهداری تعدادی اشیا و اموال منقول فرهنگی و تاریخی به قصد فروش در منزل فردی با هویت معلوم در روستای امام املش، بلافاصله تحقیقات نامحسوس میدانی با همکاری ضابطین عام مستقر در پاسگاه‌های انتظامی کجید و سمام در دستور کار قرار گرفت.

به گفته وی پس از حصول اطمینان از موضوع گزارش شده، با دستور مرجع قضائی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان املش، اکیپی به محل اعلام شده اعزام و پس از تفتیش و بازرسی ۲ قلم شیء تاریخی کشف شد.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی گیلان با اشاره به جزئیات بیشتر این کشف اضافه کرد: این عملیات با پیگیری ضابطین مستقر در پایگاه حفاظتی کجید و ضابطین مستقر در املش و همکاری میراث بانان افتخاری و نیز تحت نظر دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان املش در راستای اجرای قانون و حفاظت از مواریث فرهنگی و برخورد مناسب با سوداگران اموال و اشیا تاریخی و بدون هیچ گونه حادثه‌ای در کمتر از ۱۰ ساعت منتج به نتیجه شد.

کد مطلب 6124958

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