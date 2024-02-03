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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۲۸

رشد ۲۱.۵ درصدی بارگیری راه آهن شرق در ۱۰ ماه ابتدایی امسال

رشد ۲۱.۵ درصدی بارگیری راه آهن شرق در ۱۰ ماه ابتدایی امسال

مدیر کل راه آهن شرق از رشد ۲۱.۵ درصدی بارگیری راه آهن شرق در ۱۰ ماه امسال، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حکامی قاسمی مدیر کل راه آهن شرق، گفت: بارگیری این اداره کل، نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱، رشد ۲۱.۵ درصدی را ثبت کرده است. آمار بارگیری این اداره کل در ۱۰ ماهه پارسال ۴ میلیون و ۷۳۴ هزار و ۸۶۰ تن بود که با همت و تلاش‌های شبانه روزی همکاران، این عدد در ۱۰ ماهه سال جاری به ۵ میلیون و ۷۵۳ هزار و ۵۶۱ تن رسید و شاهد رشد ۲۱.۵ درصدی هستیم.

وی ادامه داد: عمده محمولات بارگیری شده در این ناحیه شامل گندله، سنگ آهن، کنسانتره سنگ آهن، زغال‌سنگ، بنتونیت و همچنین سیمان و فلورین صادراتی است که از مبادی معدن ذغال سنگ پرورده طبس، شیرگشت، خواف، سنگان و تربت حیدریه و…. انجام شده است.

کد مطلب 6013325
زهره آقاجانی

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