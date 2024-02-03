رشد ۲۱.۵ درصدی بارگیری راه آهن شرق در ۱۰ ماه ابتدایی امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حکامی قاسمی مدیر کل راه آهن شرق، گفت: بارگیری این اداره کل، نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱، رشد ۲۱.۵ درصدی را ثبت کرده است. آمار بارگیری این اداره کل در ۱۰ ماهه پارسال ۴ میلیون و ۷۳۴ هزار و ۸۶۰ تن بود که با همت و تلاش‌های شبانه روزی همکاران، این عدد در ۱۰ ماهه سال جاری به ۵ میلیون و ۷۵۳ هزار و ۵۶۱ تن رسید و شاهد رشد ۲۱.۵ درصدی هستیم.

وی ادامه داد: عمده محمولات بارگیری شده در این ناحیه شامل گندله، سنگ آهن، کنسانتره سنگ آهن، زغال‌سنگ، بنتونیت و همچنین سیمان و فلورین صادراتی است که از مبادی معدن ذغال سنگ پرورده طبس، شیرگشت، خواف، سنگان و تربت حیدریه و…. انجام شده است.