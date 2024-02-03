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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۵۵

اعلام عزای عمومی در عراق از سوی السودانی به علت حمله‌های آمریکا

اعلام عزای عمومی در عراق از سوی السودانی به علت حمله‌های آمریکا

نخست وزیر عراق امروز در واکنش به شهادت شماری از نیروهای حشد شعبی و نظامیان و غیرنظامیان این کشور در حمله های آمریکا، عزای عمومی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق امروز شنبه در واکنش به شهادت شماری از نیروهای حشد شعبی و نظامیان و غیرنظامیان این کشور در حمله‌های آمریکا، عزای عمومی اعلام کرد.

دفتر سودانی در بیانیه‌ای اعلام کرد: محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر عراق به دلیل شهادت شماری از نیروهای مسلح و غیرنظامیان عراقی در نتیجه بمباران مناطق عکاشات و القائم واقع در غرب استان الانبار از سوی آمریکا، عزای عمومی اعلام کرد.

شامگاه جمعه دوم فوریه نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام با انتشار بیانیه‌ای از حمله هوایی به ۸۵ هدف در ۱۲ نقطه در المیادین، البوکمال و گذرگاه القائم خبر داد. در این جریان این تجاوز آشکار به حاکمیت و تمامیت ارضی عراق- سوریه، ارتش آمریکا از ۱۲۵ مهمات دقیق استفاده کرد. براساس اخبار از سوی منابع عراقی در جریان این حمله حداقل ۱۶ شهروند عراقی در غرب استان الانبار شهید و ۲۵ نفر مجروح شدند.

کد مطلب 6013359

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