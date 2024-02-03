پارلمان عراق: حمله آمریکا غیرقابل قبول است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس عراق، پارلمان عراق به حمله آمریکا واکنش نشان داد و آنرا اهانت غیرقابل قبول دانست.

بر اساس این گزارش، ریاست پارلمان عراق امروز شنبه، حمله آمریکا به مواضع امنیتی عراق در دو منطقه عکاشات و القائم و اماکن غیرنظامی مجاوز آن را که منجر به شهادت ۱۶ نفر و مجروح شدن ۲۵ نفر از جمله غیرنظامیان شد، به شدت محکوم کرد.

ریاست پارلمان بیان کرد که قصد دارد جلسه‌ای اضطراری طی روزهای آتی برای بررسی تکرار حملات آمریکا به کشور و جلوگیری از تجاوزات نیروهای ائتلاف بین المللی به حاکمیت و جان شهروندان عراقی تشکیل دهد.

پارلمان عراق اعلام کرد: تکرار حملات آمریکا به مقرهای امنیتی عراق، اهانتی بزرگ و غیر قابل قبول است.

ریاست پارلمان عراق از دولت خواست در اجرای مصوبه شماره ۱۸ پارلمان عراق در سال ۲۰۲۰ مبنی بر اخراج نیروهای ائتلاف بین المللی از کشور به دلیل عدم نیاز به حضور آنها و تهدیدی که برای امنیت و ثبات عراق ایجاد می‌کنند، اقدام عاجلی به عمل آورد.

پارلمان عراق تاکید کرد که اجرای این مصوبه، اراده ملی و مردمی است و اجرای آن ضرورتی بسیار برای حفظ حاکمیت کشور و حفاظت از جان شهروندان است.