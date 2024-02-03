به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، حشد شعبی عراق با صدور بیانیهای پیرامون حملههای آمریکا به پایگاههای نظامی در غرب عراق، شمار شهیدان و زخمیهای این حملهها را اعلام کرد.
در بیانیه حشد شعبی عراق آمده است: شب گذشته حملههای آشکار و خصمانه آمریکا به مقرهای امنیتی رسمی حشد شعبی با حملههای هوایی به مواضع رزمندگان قهرمان ما در شهرستان قائم در غرب عراق تکرار شد. در نتیجه این حمله ۱۶ نفر شهید شدند و ۳۶ نفر دیگر نیز زخمی شدند. این در حالی است که جستجو برای یافتن پیکر برخی افراد ناپدیدشده نیز ادامه دارد.
حشد شعبی عراق بیان کرد: حمله آمریکا نقض آشکار حاکمیت و تعرض به دستگاههای امنیتی رسمی عراق به شمار میآید. حمله آمریکا ۲ خانه را نیز هدف قرار داد و آنها را به هراس انداخت. این حمله پاگذاشتن روی قوانین و عرفهای بینالمللی شمرده میشود.
همچنین در ادامه این بیانیه آمده است: ما بر آمادگی حشد شعبی برای اجرای هرگونه دستور صادره از سوی فرمانده کل نیروهای مسلح جهت حفظ حاکمیت، تمامیت ارضی عراق و جان ملتمان تاکید میکنیم.
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