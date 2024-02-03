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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۵۷

واکنش ریاست جمهوری عراق به تجاوز آمریکا

واکنش ریاست جمهوری عراق به تجاوز آمریکا

ریاست جمهوری عراق به تجاوز آمریکا به مناطقی در غرب این کشور واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی واع، دفتر ریاست جمهوری عراق اعلام کرد: تجاوز به شهر القائم در استان الانبار و دیگر مناطق مرزی عراق در غرب کشور توسط آمریکا که منجر به شهادت و زخمی شدن شماری از شهروندان عراقی شد، تجاوز آشکار به حاکمیت عراق است.

دفتر ریاست جمهوری عراق بیان کرد: ما این اقدامات را نقض آشکار حاکمیت عراق می دانیم ضمن اینکه دولت عراق بارها مخالفت خود را با چنین اقداماتی اعلام کرده است و معتقدیم این حملات منجر به تشدید تنش ها خواهد شد و امنیت و ثبات تمام منطقه را تهدید می کند.

در این بیانیه آمده است: عراق تمایل آشکار و شفاف خود برای سازماندهی فعالیتهای نیروهای ائتلاف بین المللی از طریق برگزاری چند دور گفتگو را ابراز کرده است، اما حملات اخیر شانس موفقیت مذاکرات کنونی را تضعیف خواهد کرد چرا که خشونت چیزی جز خشونت و تشدید بحران به بار نخواهد آورد.

دفتر ریاست جمهوری عراق در بیانیه خود آورده است: ما بر اهمیت برگزاری نشست اضطراری سران قوا و گروهها و جناحهای سیاسی عراق به منظور بحث و بررسی تحولات و پیامدها و اتخاذ مواضع روشن و هماهنگ برای حفظ عزت کشور، حاکمیت و امنیت شهروندان آن تاکید می کنیم.

کد مطلب 6013193

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    نظرات

    • حسن IR ۱۷:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      اتحادیه بی عرب حالا لالمونی گرفتن که علیه آمریکا بیانیه صادر کنن.وسکوت آنها یعنی تایید حملات آمریکا...حیف عرق عربی که این بیچاره ها یدک میکشن

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