به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنبش نجبای عراق با صدور بیانیهای نسبت به حمله دیشب آمریکا به خاک عراق و سوریه واکنش نشان داد.
جنبش نجبا بیان کرد: حمله دیگری از سوی نظامیان اشغالگر آمریکایی صورت گرفت که حاکمیت و حرمت عراق را نقض کرد و شهادت دهها عراقی را در پی داشت.
در ادامه این بیانیه آمده است: آمریکای اشغالگر و دولت شوم آن بداند که مقاومت اسلامی در زمان و مکان مورد نظر خود، پاسخی مناسب به این حمله خواهد داد.
جنبش نجبای عراق در ادامه تاکید کرد: ما اقدامات غیرمنتظرهای را تدارک دیدهایم که به خشم دشمنان و شادی دوستان خواهد انجامید. ما هرگز سازش نخواهیم کرد و پا پس نخواهیم کشید.
گفتنی است شب گذشته آمریکا سلسله حملههایی را علیه عراق و سوریه به انجام رساند و مدعی شد که این حملهها در پاسخ به کشته و زخمیشدن برخی نظامیان این کشور در خاک اردن به انجام رسیده است.
کمی پیشتر حشد شعبی عراق نیز با صدور بیانیهای اعلام کرد: شب گذشته حملههای آشکار و خصمانه آمریکا به مقرهای امنیتی رسمی حشد شعبی با حملههای هوایی به مواضع رزمندگان قهرمان ما در شهرستان قائم در غرب عراق تکرار شد. در نتیجه این حمله ۱۶ نفر شهید شدند و ۳۶ نفر دیگر نیز زخمی شدند. این در حالی است که جستجو برای یافتن پیکر برخی افراد ناپدیدشده نیز ادامه دارد.
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