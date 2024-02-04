بانک جهانی: رشد صادرات نفت ایران عامل رشد اقتصادی شد

به گزارش خبرنگار مهر بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود وضعیت رشد اقتصادی کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا را اعلام کرد که بر این اساس رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ یعنی سال جاری میلادی به ۴.۲ درصد برسد.

این گزارش رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی را ۳.۸ درصد برآورد کرده است.

بر اساس این گزارش، تراز تجاری ایران از ۳.۵ درصد تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۲۲ روند افزایشی به خود گرفته و در سال ۲۰۲۳ به ۴.۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. این رقم در سال ۲۰۲۱ منفی ۳.۱ درصد بوده است.

همچنین تراز مالی دولت که در سال ۲۰۲۲ منفی ۱.۹ درصد بوده در سال جاری میلادی بهبود پیدا کرده و به منفی ۱.۶ درصد خواهد رسید. این رقم در سال ۲۰۲۱ نیز برابر با منفی ۳.۲ درصد بوده است که نشان از روند بهبود این شاخص طی این سه سال دارد.

نکته حائز اهمیت در این گزارش این است که درحالی‌که منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۲ به علت افزایش قیمت نفت و گاز رشد ۶ درصدی را تجربه کرده بودند اما این رقم در سال جاری میلادی به ۱.۹ درصد کاهش یافته است.

در این میان، رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت خام بدتر است و از ۶.۲ درصد در سال گذشته به ۱.۵ درصد در سال جاری میلادی کاهش یافته است.

بر اساس جدیدترین گزارش وضعیت اقتصادی غرب آسیا و شمال آفریقا بانک جهانی، عربستان که سال گذشته رشد ۸.۷ درصدی را تجربه کرده بود، امسال وارد رکورد خواهد شد و رشد اقتصادی آن به منفی ۰.۹ درصد خواهد رسید.

رشد اقتصادی عراق نیز که در سال گذشته ۷ درصد بوده است، امسال به منفی ۲.۳ درصد می‌رسد و این کشور نیز وارد رکود می‌شود.

این تغییرات در رشد اقتصادی عراق و عربستان نشان می‌دهد رشد اقتصادی ایران به دلیل قیمت نفت نبوده است و تنها عامل مؤثر در ان افزایش تولید وصادرات نفت است.