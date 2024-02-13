شانس‌ دوومیدانی ایران برای مدال پررنگ نیست/ شرایط با قبل فرق دارد

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین دوره رقابت‌های دوومیدانی داخل سالن قهرمانی آسیا قرار روزهای ٢٨ تا ٣٠ بهمن سال‌جاری در مجموعه تخصصی آفتاب انقلاب برگزار شود. این چهارمین میزبانی ایران در ۱۱ دوره از رقابت‌های داخل سالن قهرمانی آسیا خواهد بود. پیش از این ایران در سال‌های ۲۰۰۴، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۸ میزبان این دوره از مسابقات بوده است.

هادی سپهرزاد در گفت و گو با خبرنگار مهر، درخصوص میزان آمادگی دوومیدانی کاران ایران برای شرکت در یازدهمین دوره مسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا اظهار کرد: به هر شکل همه ورزشکاران ما برای شرکت در این رقابت‌ها از فیلتر انتخابی عبور کردند و رکوردهایی هم که به ثبت رسیده است گویای همه چیز است.

وی افزود: تلاش می‌کنیم دوومیدانی کاران کشورمان در جریان مسابقات هم آن آمادگی جسمانی لازم را داشته باشند تا شاهد رقابت‌های خوب و جذابی باشیم. شرایط این دوره از مسابقات البته متفاوت است و کشورهای زیاد و قدرتمندی در تهران حضور خواهند داشت.

سرمربی تیم ملی دوومیدانی در مورد شانس قرار گرفتن تیم ایران روی سکوی این مسابقات گفت: این دوره از مسابقات واقعا متفاوت است. اسامی تیم‌ها و نفرات اعلام شده نشان می‌دهد کیفیت یازدهمین دوره رقابت‌های داخل سالن قهرمانی آسیا واقعا قابل قیاس با ادوار گذشته نیست.

سپهرزاد ادامه داد: اکثر کشورهای صاحب نام و ورزشکاران رکورد دار این مسابقات حضور دارند. ما نمی توانیم از حالا قول قهرمانی و یا سکوی مسابقات را بدهیم. نقرات اول تا سوم بازیهای آسیایی هانگژو، قهرمان المپیک و قهرمانان آسیا در این رقابت ها حضور دارند. تیم ایران هم در رشته های مختلف شرایط متفاوتی دارد برای مثال در پرش ارتفاع رقابت سختی با کشورهای قطر و ژاپن خواهد داشت و یا در پرتاب وزنه هند و عربستان کار را برای ما سخت خواهند کرد.

وی در ادامه تاکید کرد: در ادوار گذشته واقعا کیفیت مسابقات تا این حد بالا نبود و یا حتی برخی کشورها اصلا تمایلی برای شرکت در این رقابت‌ها نداشتند. امیدوارم بچه‌های ما بتوانند از این فرصت استفاده کنند و رکوردهای خودشان را افزایش دهند. در رابطه با مدال واقعا شانس ما مانند گذشته پررنگ نیست.

سرمربی تیم ملی در پایان خاطر نشان کرد: برای ملی پوشان کشورمان آرزوی موفقیت دارم. به عنوان سرمربی تیم استرسی ندارم چون بارها در این شرایط قرار گرفتم. با توجه به کیفیت مسابقات ممکن دوومیدانی کاران ما فشار زیادی را تحمل کنند ولی با این حال تلاش خواهیم کرد تیم آماده ای در مسابقات داشته باشیم.