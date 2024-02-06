نور بازسازی به «آفتاب انقلاب» تابید/ تلاش برای میزبانی آبرومند

به گزارش خبرنگار مهر، ورزشگاه آفتاب انقلاب به عنوان تنها سایت رسمی رشته دوومیدانی در کشور در عمر چندین ساله خود شاهد برگزاری رقابت‌های مختلف داخلی و بین المللی بوده، اما پس از گذشت دو دهه از زمان ساخت آن، این مجموعه ورزشی به دلایل متعدد به سمت فرسودگی پیش رفت تا جایی که دیگر ورزشکاران و علاقه مندان به این رشته پایه و مهم حضور کمتری در این مجموعه داشتند.

عدم تمایل دوومیدانی کاران برای حضور در این ورزشگاه و سخت گیری‌های فدراسیون آسیایی برای دادن میزبانی رویدادهای بین المللی به ایران باعث شد تا در نهایت مسولان ورزش کشور و فدراسیون دوومیدانی تصمیم به بازسازی و احیای این مجموعه قدیمی بگیرند.

برنامه بهسازی و بازسازی مجموعه آفتاب انقلاب در فاصله دو ماه مانده به آغاز مسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا به تصویب رسید که مرحله اول آن تخریب و بهسازی خوابگاه‌ها، تغییر سقف اصلی سالن و در نهایت تعویض پیست تارتان این مجموعه ورزشی بود. پیست تارتان مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب در زمان ریاست علی کفاشیان و در منطقه شرق تهران ساخته شده بود.

در حال حاضر بازسازی این مجموعه ورزشی به روزهای پایانی خود رسیده است و طبق اعلام مسولان فدراسیون دوومیدانی این ورزشگاه بعد از ۲۲ سال آمادگی لازم برای میزبانی مسابقات مذکور را دارد.

یازدهمین دوره مسابقات دوومیدانی داخل سالن آسیا روزهای ۲۸، ۲۹ و ۳۰ بهمن‌ماه برگزار خواهد شد که تاکنون ۴۰۰ ورزشکار خارجی برای حضور در این مسابقات ثبت‌نام کردند. این مسابقات جزو رقابت‌های گزینشی سهمیه بازی‌های المپیک پاریس و همچنین ورودی مسابقات داخل سالن قهرمانی جهان هم به شمار می‌رود.

طاهر کاظمی مدیر مجموعه آفتاب انقلاب در گفت و گو با خبرنگار مهر، در این رابطه اظهار داشت: ورزشگاه آفتاب انقلاب تنها ورزشگاه تخصصی رشته دوومیدانی در کشور است که سال ۸۱ افتتاح شده و پیش از این نیز ۳ دوره میزبان مسابقات قهرمانی داخل سالن آسیا بوده و امسال هم برای چهارمین دوره این میزبانی را به عهده خواهد داشت.

وی در ادامه تاکید کرد: ولی متاسفانه در ۲۲ سال گذشته هیچگونه کار بازسازی روی آن انجام نشده بود. خوشبختانه اخیرا و درست در فاصله ۵۹ روز مانده به شروع مسابقات قهرمانی داخل سالن آسیا طرح بازسازی این مجموعه آغاز شد.

سرپرست مجموعه آفتاب انقلاب گفت: ۴۰ نیروی کار به صورت شبانه روزی و در ۲ شیفت مشغول کار هستند. متاسفانه فرسودگی‌ها به قدری زیاد بود که گاها باعث ایجاد وقفه در روند بازسازی می‌شد اما با این حال باز کار ادامه داشت.

کاظمی افزود: خوابگاه این ورزشگاه و تاسیسات مجموعه چند سالی بود که به طور کامل از مدار خارج شده بود علاوه بر این سقف این ورزشگاه هم سوراخ شده بود که اقدامات لازم برای بازسازی تمام این موارد انجام شد و سقف هم تعویض شد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: جا دارد از مهندس هاشمی به دلیل حمایت‌هایش و از مبینی به دلیل پیگیریهایش برای بازسازی تنها سایت تخصصی دوومیدانی تشکر کنم. ورزشگاه آفتاب انقلاب در حال حاضر تا ۱۰ سال آینده از هر جهت بازسازی شده است و می‌تواند میزبان خیلی از رویدادهای داخلی و بین المللی باشد.