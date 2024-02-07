ارائه خدمات کالا کارت در بیش از یک هزار فروشگاه

محسن مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت یارانه در طرح فجرانه به خانوارهای یارانه بگیر دهک یک تا هفت اظهار داشت: طرح فجرانه یارانه‌ها در سراسر کشور که از ۱۷ بهمن‌ماه شروع و تا ۱۷ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ ادامه دارد اجرایی می‌شود.

وی گفت: در این طرح جدید مبلغ یارانه‌ای که به‌عنوان کالابرگ الکترونیکی از خردادماه در سطح استان به دهک‌های مختلفی تعلق گرفته بود از ۱۲۰ هزار تومان به ۲۲۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری از اختصاص طرح فجرانه یارانه‌ها به ۷ دهک اقتصادی جامعه خبر داد و تصریح کرد: سرپرست خانواده‌های دهک‌های اول، دوم و سوم به ازای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان یارانه نقدی دریافت می‌کردند و دهک چهارم تا هفتم به ازای هر نفر ۳۰۰ هزار تومان به حسابشان واریز می‌شود که این طرح مشمول این ۷ دهک اقتصادی هستند و به این دهک‌ها مبلغ ۲۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر اضافه‌شده و خانوارها می‌توانند از این افزایش یارانه استفاده کنند.

مولوی خاطرنشان کرد: نحوه هزینه کرد این ۲۲۰ هزار تومان در غالب کالابرگ الکترونیکی است که دولت برای تأمین بخشی از معیشت اقشار ضعیف و تأثیرپذیر جامعه و ایجاد تحرک در بازار و نهایتاً ارتقای سطح سلامت جسمانی افراد آسیب‌پذیر می‌باشد.

وی افزود: بیش از یک هزار و ۸۵۰ فروشگاه مجاز در سطح استان خدمات کالابرگ ارائه می‌دهد و نهایتاً مردم می‌توانند ۲۲۰ هزار تومان یارانه کالابرگ را در قالب خرید ۱۱ قلم کالا مثل گوشت، مرغ، برنج، تخم‌مرغ، ماکارونی و … استفاده کنند.

مولوی گفت: شرطی که قبلاً در خصوص خرید کالا بود یعنی اینکه حتماً شخص باید ۲۰۰ هزار تومان خرید می‌کرد تا بتواند از ۱۲۰ هزار تومان یارانه کالابرگ خود استفاده کنند برداشته شد و فرد می‌تواند ۴۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومان خود را نقدی دریافت کند و ۲۲۰ هزار تومان را خرید کالا داشته باشد.

وی در پایان تأکید کرد: در خرید اقلام ذکر شده با ۲۲۰ هزار تومان یارانه کالابرگ، بخشی از خرید کالایی که اتفاق می‌افتد توسط دولت در قالب ۲۲۰ هزار تومان تأمین و بخش دیگری را خود فرد باید هزینه کند.





