سران قوا منعی برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور در جلسه حاشیه هیأت دولت امروز چهارشنبه با حضور خبرنگاران اظهار کرد: قصد حضور در را انتخابات ندارم و داوطلب نخواهم شد.

وی در پاسخ به این پرسش که رؤسای قوا عضو شورای سران می‌توانند نامزد انتخابات شوند؟ گفت: ماده ۳۷ قانون انتخابات تصریح دارد افرادی که مستقیم در نظارت و اجرا نقش دارند، نمی‌توانند نامزد شوند و چون سران قوا مستقیم در نظارت و اجرا نقش ندارند، می‌توانند نامزد انتخابات شوند. این نظر شورای نگهبان هم هست. حداکثر نقش این سه نفر دارند، جایگزین رئیس جمهور برای اجرای انتخابات در ۵۰ روز است. همانطور که رئیس جمهور می‌تواند برای دور دوم ثبت نام کند، شورای سران هم می‌توانند در انتخابات طبق قانون و نظر شورای نگهبان شرکت کنند.

وی در خصوص رئیس جمهور فقید گفت: رئیس جمهور تا آخرین لحظات مدام بر کار تأکید می‌کرد و می‌گفت هیچ موضوعی نباید مانع فعالیت‌های دولت شود.

دهقان با اشاره به شاخص‌های اخلاقی، اعتقادی، پرکاری و پرتلاشی و تحمل رئیس جمهور، بیان کرد: تأکید ایشان به همه مسئولین کار و تلاش بود. ایشان به اعضا هیأت دولت، می‌گفت هر حرفی دارید همین جا که در دولت نشستیم، با هم بزنید. هیچ کاری نباید به خاطر اختلاف نظرها متوقف شود، دولت مجموعه‌ای منسجم است و هیچ کاری نباید به خاطر اختلافات کارشناسی روی زمین بماند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این فضا در دولت بعد از شهادت رئیس جمهور هم وجود دارد، بیان کرد: بعد از رئیس جمهور شهید با توجه به تأکید رهبر انقلاب مبنی بر اینکه نباید در هیچ کاری خلل ایجاد شود، همه کارها به صورت طبیعی دنبال می‌شود و اراده دولت بر این است که تا پایان عمر دولت سیزدهم وظیفه‌اش را انجام دهد. آقای مخبر هم با جدیت کارش را انجام می‌دهد بنای همه اعضای هیأت دولت این است که هیچ کاری روی زمین نماند و در چند روز آینده که رئیس جمهور جدید باید با مشارکت مردم انتخاب شود وظیفه ما این است که کارهای نیمه‌تمام و باقی‌مانده دولت را پیگیری و تمام کنیم.

دهقان افزود: البته ماهیت بعضی از کارها طبیعتاً نیمه‌کاره بودن است، مثل دعاوی‌ای که در دنیا داریم. این دست ما نیست که در مورد دعاوی که در دنیا داریم حکم صادر کنیم، طبیعتاً باید جلسه تشکیل شود و محاکم بین‌المللی نظر بدهند؛ بخشی از آن در این دولت انجام شده، بخشی از آن هم به دولت بعد کشیده می‌شود، اما در مورد کارهایی که می‌توان در این دولت انجام داد، اراده مسئولین دولت این است که در همین دولت انجام شود و کاری روی زمین نماند.

معاون حقوقی رئیس جمهور در مورد برگزاری انتخابات اظهار کرد: خوشبختانه همه تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات فراهم شده، بعد از حادثه از همان ابتدا جلساتی بین شورای نگهبان و وزارت کشور برگزار شده و بر اساس اصل ۱۳۱ قانون اساسی جلساتی هم بین سران قوا برای برگزاری انتخابات تشکیل شده است که در این جلسات از قائم مقام شورای نگهبان، نماینده‌ای از وزارت کشور، رئیس سازمان صدا و سیما دعوت شده و هماهنگی مجری و ناظر یعنی وزارت کشور و شورای نگهبان انجام شده است.