توقیف ۶۶۱ دستگاه خودروی تحت تعقیب در ٧ روز گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سلمان آدینه وند، با اشاره به کشف ١٤ دستگاه خودرو و ۶ دستگاه موتورسیکلت مسروقه و توقیف ۱۲۶ موتور و توقیف ۶۶۱ دستگاه خودرو تحت تعقیب طی ٧ روز گذشته، گفت: در اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی پایتخت ویژه بهمن ماه مأموران یگان امداد پس از راه اندازی چندین واحد تخصصی گشت زنی و انجام گشت‌های انتظامی به صورت همزمان در سطح شهر موفق شدند تعداد ۱۴ دستگاه خودرو و ۶ دستگاه موتور سیکلت مسروقه و توقیف ١٢٦ موتور و توقیف ۶۶۱ دستگاه خودرو تحت تعقیب را در سطح شهر کشف کنند.

وی از شهروندان خواستند ضمن تجهیز وسیله‌ی نقلیه خود و تجهیزات ایمنی و انجام اقدامات پیشگیرانه از سرقت در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک موضوع را به پلیس (مرکز فوریت‌های پلیس ١١٠) اطلاع دهند.