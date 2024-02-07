  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۴۵

سردار آدینه وند خبر داد؛

توقیف ۶۶۱ دستگاه خودروی تحت تعقیب در ٧ روز گذشته

توقیف ۶۶۱ دستگاه خودروی تحت تعقیب در ٧ روز گذشته

رییس پلیس یگان امداد پایتخت، از توقیف ۶۶۱ دستگاه خودروی تحت تعقیب در ٧ روز گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سلمان آدینه وند، با اشاره به کشف ١٤ دستگاه خودرو و ۶ دستگاه موتورسیکلت مسروقه و توقیف ۱۲۶ موتور و توقیف ۶۶۱ دستگاه خودرو تحت تعقیب طی ٧ روز گذشته، گفت: در اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی پایتخت ویژه بهمن ماه مأموران یگان امداد پس از راه اندازی چندین واحد تخصصی گشت زنی و انجام گشت‌های انتظامی به صورت همزمان در سطح شهر موفق شدند تعداد ۱۴ دستگاه خودرو و ۶ دستگاه موتور سیکلت مسروقه و توقیف ١٢٦ موتور و توقیف ۶۶۱ دستگاه خودرو تحت تعقیب را در سطح شهر کشف کنند.

وی از شهروندان خواستند ضمن تجهیز وسیله‌ی نقلیه خود و تجهیزات ایمنی و انجام اقدامات پیشگیرانه از سرقت در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک موضوع را به پلیس (مرکز فوریت‌های پلیس ١١٠) اطلاع دهند.

کد مطلب 6017640

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها