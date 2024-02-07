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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۱۳

«الهام علی‌اف» با کسب اکثریت آرای انتخابات در قدرت باقی ماند

«الهام علی‌اف» با کسب اکثریت آرای انتخابات در قدرت باقی ماند

«علی‌اف» برای ۷ سال دیگر به عنوان رییس‌جمهور آذربایجان باقی ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، الهام علی‌اف با کسب ۹۳.۹ درصد آرا در انتخابات ریاست‌جمهوری آذربایجان پیروز شد.

سرویس عربی آژانس خبری آناتولی گزارش داد که شرکت آمریکایی «Oracle Advisory Group» روز چهارشنبه با اجرای یک نظرسنجی از رأی دهندگان هنگام انداختن آرای انتخاباتی خود به صندوق‌های رأی اعلام کرد که رییس جمهور کنونی آذربایجان در انتخاباتی که ۷ نامزد در آن رقابت کردند، ۹۳.۹ درصد آرا را از شهروندان این کشور کسب کرد.

بر اساس نتایج خروجی، ۹۳.۹ درصد از رأی دهندگان به الهام علی اف رأی داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری «آناتولی» نزدیکترین رقیب علی اف، نامزد مستقل «زاهد عروج» نامزد مستقل تنها ۱.۸ درصد را کسب کرد.

زاهد اُروج، نامزد مستقل ۱.۸ درصد آرا را از آن خود کرد و پس از آن، دیگر رقبای سیاسی از جمله، رازی نوراللهیف، نامزد ریاست جمهوری حزب جبهه ملی ۰.۹ درصد آرای انتخاباتی را کسب کرد و به ترتیب، فاضل مصطفی، نامزد ریاست جمهوری حزب تأسیس بزرگ ۱.۵ درصد آرا و الشاد موسایف، نامزد ریاست جمهوری حزب آذربایجان بزرگ ۰.۴ درصد آرا و قدرت حسنقلی اف، نامزد ریاست جمهوری حزب جبهه مردمی ۱.۲ درصد و در انتهای این رقابت سیاسی، فواد علی اف، کاندیدای مستقل، ۰.۳ درصد آرا را به دست آوردند.

حدود ۶.۵ میلیون نفر از جمله افراد خارج از کشور در انتخابات واجد شرایط رأی دادن بودند.

آخرین انتخابات ریاست جمهوری که هر هفت سال یک بار در جمهوری آذربایجان برگزار می‌شود. صبح روز چهارشنبه انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری آذربایجان آغاز شد؛ رقابتی که الهام علی اف رییس جمهور کنونی یکی از هفت نامزد آن بود.

کد مطلب 6018188

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    نظرات

    • IR ۰۰:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۲
      10 0
      پاسخ
      انتخابات اجباری و تکراری وازپیش تعیین شده درکشورک جعلی باکوتحت حاکمیت دیکتاتوری وفاشیستی الهامه.

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