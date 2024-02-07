تجاوز آمریکا نقض حاکمیت عراق است؛ مقاومت دست برتر آینده منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی شهادت دو تن از فرماندهان ارشد کتائب حزب الله عراق در حمله تروریستی پهپادی از سوی آمریکا، اسامه حمدان، نماینده حماس در لبنان در مصاحبه با المیادین، حمله تروریستی پهپادی آمریکا به خاک این کشور را محکوم کرد و آن را نقض حاکمیت عراق دانست.

عضو ارشد حماس پس از این جنایت ددمنشانه، شهادت ابو باقر الساعدی شهید راه قدس را به برادران در مقاومت عراق تبریک گفت.

نماینده جنبش حماس شامگاه چهارشنبه در واکنش به حمله تروریستی آمریکا به کتائب حزب الله عراق اعلام کرد که این تجاوز نقض حاکمیت سرزمینی عراق از سوی آمریکا است و واشنگتن می‌داند که تمرکز یکپارچه گروه‌های مقاومت، مقابله با «اسرائیل» است.



نماینده حماس افزود: مقاومت آینده و سرنوشت شاکله منطقه خواهد بود و موضوع محوری مقاومت بدون هرگونه شبهه‌ای منطقه‌ای عاری از لوث رژیم صهیونیستی خواهد بود. وی در بخش دیگری از سخنان خود حملات رژیم صهیونیستی به غزه، ناتوانی جامعه بین‌الملل را در توقف آن آشکار کرد و معیارهای دوگانه در جامعه بین‌الملل را نشان داد.

در پی این جنایت آمریکا در هدف قراردادن فرماندهان ارشد مقاومت در عراق، منابع خبری چهارشنبه شب گزارش دادند که در پی انفجار یک خودرو در شرق بغداد و برگزاری تظاهرات ضد آمریکایی در محل این انفجار ورودی‌های منطقه سبز بغداد توسط نیروهای امنیتی بسته شده است.

منابع عراقی، شامگاه امروز، از حمله پهپادهای ناشناس به یک خودروی غیرنظامی در شرق بغداد خبر داده بودند که به دنبال آن، گزارش‌هایی از شهادت چند نفر در برخی رسانه‌ها منتشر شد.

شبکه المیادین لحظاتی بعد به نقل از خبرنگار خود نوشت: ابو باقر الساعدی، مسئول پشتیبانی و لجستیک و ارکان العلیاوی، مسئول اطلاعات کتائب حزب‌الله عراق در حمله‌ای آمریکایی به شهادت رسیدند.

با این حال، کتائب حزب‌الله -تا لحظه انتشار این گزارش- هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده و آن را رد یا تأیید نکرده است.

منابع عراقی دقایقی بعد از این حمله خبر دادند ده‌ها نفر از مردم عراق در شرق بغداد به خیابان‌ها آمده‌اند و علیه آمریکا شعار سر دادند.