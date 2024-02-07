سقوط مرموز یک بالگرد حامل ۵ تفنگدار آمریکایی در کارولینای جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، یک بالگرد نظامی آمریکایی که با ۵ سرنشین از شهر لاس وگاس در ایالت نوادا به سمت ایستگاه هوایی میرامار در ایالت کارولینای جنوبی پرواز می‌کرد، در نزدیکی شهر سن‌دیگو سقوط کرده است.

رسانه‌های خبری آمریکا به نقل از یگان ویژه نیروی دریایی این کشور موسوم به مارینز گزارش دادند که در پی سقوط یک بالگرد نظامی ارتش آمریکا در نزدیکی شهر سن‌دیگو در ایالت کارولینای جنوبی، گروه‌های جست و جو و نجات ایالت کالیفرنیا در جست و جوی بالگرد نظامی مفقود شده حامل پنج تفنگدار نیروی دریایی این کشور هستند

شبکه خبری سی ان ان تأیید کرد که گروه‌های جست و جو و نجات یک بالگرد تفنگداران دریایی آمریکا را پیدا کردند که در مسیر خود بین منطقه لاس وگاس و ایستگاه هوایی میرامار در نزدیکی سن دیگو سقوط کرده است.

عوامل امدادی در حال تلاش برای یافتن پنج تفنگدار آمریکایی سرنشین این بالگرد سوپر استالیون CH-۵۳E در نزدیکی جنگل ملی کلیولند واقع در شهرستان سن دیگو در جنوب ایالت کالیفرنیا هستند.

آتش نشانان و آمبولانس‌ها در حال تلاش برای رسیدن به محل هستند، اما زمین گل آلود و شیب دار رسیدن خودروهای اورژانس به محل سانحه را دشوار کرده است.

اداره امداد و نجات سن دیگو در پستی که در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) منتشر کرد، از بارش برف در منطقه سقوط این بالگرد خبر داد.

از سوی دیگر کلانتر شهرستان سن دیگو گفت که حدود ساعت ۱:۵۰ دقیقه صبح روز چهارشنبه (به وقت محلی) تماسی برای کمک دریافت کرده و یک بالگرد را به منطقه جست و جو اعزام کرده است اما این بالگرد به دلیل شرایط جوی نامساعد نتوانست به منطقه جست وجو نزدیک شود.

در حال حاضر، اطلاعات بیشتری از جزئیات وضعیت سقوط یا محل احتمالی تفنگداران دریایی گم شده در دسترس نیست.

یک بالگرد نظامی ایالات متحده حاوی پنج تفنگدار این کشور به طور مرموزی در ایالات کالیفرنیا ناپدید شده است.

ستاد تفنگداران دریایی آمریکا گفته است که گروه‌های جست و جو و نجات ایالت کالیفرنیا در جست و جوی بالگرد نظامی مفقود شده حامل پنج تفنگدار نیروی دریایی این کشور هستند.

بر اساس بیانیه تفنگداران دریایی ارتش آمریکا، بالگرد «سوپر استالیون» حامل این نیروها روز سه‌شنبه از پایگاه نیروی هوایی کریچ برخاسته و قرار بود در پایگاهی در «میرامار» فرود بیاید؛ اما گم شده است.