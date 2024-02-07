حملات تروریستی آمریکا به بغداد/ شهادت یکی از فرماندهان کتائب

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین گزارش داد چند موشک یک خودروی غیرنظامی را در شرق بغداد هدف حمله قرار داده است.

به دنبال انتشار این گزارش، برخی منابع خبری در عراق خبر دادند که صدای ۳ انفجار در نقاط مختلفی از بغداد به گوش رسیده که هنوز علت آن مشخص نیست.

از سوی دیگر، شبکه الجزیره نیز گزارش داد یک خودرو که گمان می‌رود حامل شخصیتی از گروه‌های عراقی باشد هدف حمله قرار گرفته است.

برخی منابع از شهادت یکی از فرماندهان کتائب خبر می‌دهند در حالی که برخی منابع عراقی گزارش دادند که در حمله تروریستی پهپادی به یک خودرو در شرق بغداد، «ارکان العلیاوی» و «ابو باقر الساعدی» از فرماندهان کتائب حزب‌الله توسط آمریکا به شهادت رسیدند.

پس از این حملات مردم خشمگین عراقی در بغداد و در محل حملات تروریستی تجمع کردند و شعارهای ضد آمریکایی سر دادند.

اندکی بعد، مقام‌های نظامی آمریکا حملات هوایی و هدفمند در بغداد را تأیید کردند. در همین رابطه یک مقام آمریکایی به الجزیره گفت: ما تأیید می‌کنیم که نیروهای آمریکایی امروز در عراق حملاتی را انجام دادند.

در رابطه با این حملات تروریستی نماینده جنبش حماس در لبنان در گفت‌وگو با شبکه خبری المیادین گفت: این تجاوز نقض حاکمیت سرزمینی عراق از سوی آمریکا است و واشنگتن می‌داند که تمرکز یکپارچه گروه‌های مقاومت، مقابله با «اسرائیل» است.

اسامه حمدان از رهبران ارشد جنبش مقاومت اسلامی حماس در لبنان شهادت ابوباقر الساعدی، شهید راه قدس را به گروه‌های مقاومت عراقی تسلیت گفت.

حمدان افزود: مقاومت آینده و سرنوشت شاکله منطقه خواهد بود و موضوع محوری مقاومت بدون هرگونه شبهه‌ای منطقه‌ای عاری از لوث رژیم صهیونیستی خواهد بود.

سنتکام مسؤولیت حمله تروریستی در بغداد را بر عهده گرفت

فرماندهی مرکزی آمریکا (سازمان تروریستی سنتکام) بامداد پنجشنبه طی بیانیه‌ای گفت که نظامیان این کشور در ساعت ۲۱:۳۰ شامگاه چهارشنبه (به وقت محلی) حمله یکجانبه‌ای را در بغداد انجام دادند.

در این بیانیه آمده است که «یک فرمانده گروه کتائب حزب‌الله که مسئول هدایت و مشارکت در حملات علیه نیروهای آمریکایی در منطقه بود»، در این حمله تروریستی به شهادت رسیده است.

واکنش عراق به حمله تروریستی در شرق بغداد

مرکز بخش امنیتی عراق اعلام کرد که یک تیم فنی در حال بررسی هدف قرار دادن یک خودرو در منطقه المشتل در شرق بغداد است.

بر اساس بیانیه منتشر شده در این خصوص، این حمله منجر به آتش گرفتن وسیله نقلیه و شهادت سرنشینان داخل آن شد.

این در حالی است که تحقیقات درباره خودروی هدف قرار گرفته شده و منبع حمله و هدف قرار دادن این خودرو همچنان ادامه دارد.

واکنش رئیس فراکسیون بدر به حمله تروریستی آمریکا در عراق

رئیس فراکسیون بدر در پارلمان عراق به حمله پهپادی آمریکا به خودروی حامل فرماندهان مقاومت واکنش نشان داد و خواستار پایان دادن به حضور آمریکایی‌ها در عراق برای همیشه شد.

مهدی تقی الامرلی اعلام کرد: ما بار دیگر تکرار می‌کنیم. البته این بار متفاوت از دفعات گذشته است. ما به حضور آمریکا در عراق نه می‌گوئیم. صبر کنید تا ببینید چه کار خواهیم کرد.

همگی اعضای کمیته امنیت و دفاع، بدون استثنا مصمم به اخراج اشغالگران هستند. ریخته شدن خون مردم بیگناه دیگر بس است.

واکنش انصارالله به حمله تروریستی آمریکا در بغداد

علی القحوم، عضو دفتر سیاسی انصارالله با صدور بیانیه‌ای تجاوز جنایتکارانه آمریکا و هدف قرار دادن یکی از فرماندهان مقاومت اسلامی عراق را محکوم کرد.

از سوی دیگر، حسین العزی، معاون وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن در صنعا با هشدار به ائتلاف متجاوز آمریکا در دریای سرخ اعلام کرد که سیاست خصمانه آمریکا ضد یمن، واشنگتن را به تدریج به مخاطره و سرنوشتی تیره و تار در یمن سوق خواهد داد.

وی افزود: مبنای ارتباط یمن با دیگر کشورها احترام به استقلال و حاکمیت این کشور است.

بیانیه مرکز اطلاع‌رسانی امنیتی عراق درباره حمله پهپادی به بغداد

مرکز بخش اطلاع رسانی امنیتی عراق حمله پهپادی آمریکا در عراق را تأیید کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت این کشور دانست.



در بیانیه این نهاد امنیتی عراق آمده است: پهپادهای آمریکایی با نقض آشکار حاکمیت عراق، دو تن از رهبران حشد الشعبی را در شرق بغداد هدف قرار دادند.

واکنش گردان‌های حزب‌الله عراق

«ابو حسین الحمیداوی» دبیرکل گروه مقاومت کتائب حزب‌الله بامداد پنجشنبه شهادت «ابوباقر الساعدی» در حمله تروریستی آمریکا را به ملت اسلامی و مردم عراق تبریک و تسلیت گفت.

الحمیدوای ضمن تسلیت به خانواده و یاران این شهید، از خداوند منان صبر جزیل و پایداری در مسیر جهاد را درخواست کرد.

بر پایه این گزارش، دبیرکل گروه کتائب حزب‌الله ضمن تسلیت به خانواده و یاران این شهید، از خدا صبر جزیل و پایداری در مسیر جهاد را درخواست کرد.