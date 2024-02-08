  1. استانها
  2. قم
۱۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۴۳

با حضور مراجع تقلید؛

مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب در قم برگزار شد

قم- همزمان با سالروز بعثت پیامبر اسلام مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب بدست مراجع تقلید در قم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز بعثت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی (ص) پیش از ظهر پنجشنبه آیین عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه قم در دفتر مراجع تقلید برگزار شد.

شماری از طلاب جوان حوزه علمیه قم به مناسبت بعثت پیامبر اسلام بدست آیت‌الله مکارم شیرازی و آیت الله نوری همدانی از مراجع عظام تقلید ملبس به لباس روحانیت شدند.

مراجع تقلید در این مراسم با دعای توفیق خدمت برای این طلاب در راستای تبلیغ دین و گسترش معارف اسلامی از آنان خواستند در عرصه‌های علمی و اخلاقی کوشا باشند.

در ابتدای این مراسم‌ها نیز سخنرانان و مداحان اهل بیت عصمت و طهارت در وصف پیامبر اسلام و امام صادق (ع) مداحی و سخنرانی کردند.

مراسم مشابهی در دفتر آیت الله فاضل لنکرانی رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) نیز برگزار شد و آئین عمامه گذاری جمعی از طلاب با حضور آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی برگزار شد.

در این مراسم‌ها جمعی از مسئولان حوزوی و خانواده‌های طلاب نیز حضور داشتند.

    • IR ۰۷:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
      فقط بگویید فایده شان برای مملکت چیست
      • سرباز اقا IR ۰۹:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
        فایده شاه برای مملکت چی بود؟
      • IR ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
        فایده اش به اندازه آبادی آخرت و ابدی هست اگه اعتقاد داشته باشی

