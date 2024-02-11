ضرورت معرفی طب ایرانی به بازار گردشگری دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی میرغضنفری افزود: طب ایرانی یکی از غنی‌ترین، قدیمی ترین و منطقی‌ترین مکاتب طبی دنیا است که ریشه چند هزار ساله در فرهنگ و تمدن ایران زمین دارد.

وی ادامه داد: به دنبال عرضه توانمندی‌های این مکتب به مردم سراسر دنیا و بهره مندی از تدابیر سلامتبخش آن، عملاً شاهد صدور فرهنگ ایران زمین به سراسر دنیا خواهیم بود.

میرغضنفری گفت: در میان انواع مختلف گردشگری، گردشگری سلامت یکی از سودآورترین بخش‌های صنعت گردشگری در جهان است.

وی افزود: معرفی طب ایرانی به عنوان یک جاذبه گردشگری منحصر به فرد به دنیا و تبادل دانش و تجربه با سایر کشورها به پیشرفت این حوزه کمک می‌کند.

میرغضنفری ادامه داد: توجه به کیفیت خدمات از دیگر عوامل مهم در توسعه گردشگری طب ایرانی است. در واقع، ارائه خدمات با کیفیت و استاندارد به گردشگران، آموزش و توانمندسازی فعالان حوزه گردشگری طب ایرانی؛ از جمله اقداماتی است که باید برای ارتقای کیفیت خدمات انجام شود.

وی افزود: با توسعه گردشگری طب ایرانی در حوزه سلامت، شاهد رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی، ارتقای سلامت و کیفیت زندگی خواهیم بود.