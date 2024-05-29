ایجاد بیش از ۱۱ هزار شغل در مرکزی هدفگذاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید امیدی صبح چهارشنبه در نشست کارگروه تخصصی و اشتغال استان مرکزی اظهار کرد: سال گذشته ایجاد ۱۰ هزار و ۹۹۶ شغل پیش بینی شده بود که ۱۹ هزار و ۶۰۷ شغل توسط دستگاه‌های اجرایی استان به ثبت رسید که در این راستا ۱۷۸ درصد رشد را شاهد بودیم.

وی افزود: تمامی شهرستان‌های مرکزی حداقل تعهدات را پوشش دادند و برخی بیشتر از تعهد را در سامانه ملی رصد ثبت کرده‌اند که شهرستان کمیجان، خمین و شازند به ترتیب بیشترین ثبت اشتغال را داشته‌اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با اشاره به اینکه تعهد امسال ۱۱ هزار و ۶۲۴ نفر اشتغال است ادامه داد: از این تعداد شغل، ۴ هزار و ۳۵۹ نفر سهم فارغ التحصیلان است.

امیدی با اشاره به عملکرد بانک‌های عامل در خصوص تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی از محل اعتبارات سال ۱۴۰۲ اضافه کرد: یک هزار و ۴۶۶ میلیارد ریال اعتبار ابلاغ و به همان میزان تخصیص یافته است.

وی گفت: همچنین یک هزار و ۷۱۲ طرح به مبلغ هزار و ۴۶۷ میلیارد ریال به بانک معرفی و یک‌هزار و ۴۰۸ طرح به مبلغ هزار و ۱۱۶ میلیارد ریال از سوی بانک‌ها پرداخت شده است.

وی ادامه داد: مجموع سهم اعتبار ابلاغی تسهیلات مشاغل خانگی در سال جاری، ۱۴۹ میلیارد تومان است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی تصریح کرد: سهم نهادهای حمایتی از تسهیلات جز ۳ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به میزان ۱۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال است که انتظار می‌رود حداقل ۸ هزار و ۶۰۰ شغل از سوی این نهادها ایجاد شود.

امیدی اضافه کرد: سهم تسهیلات فارغ التحصیلان دانشگاهی از کل تسهیلات نهادهای حمایتی ۵ هزار و ۵۶ میلیارد ریال است.

وی همچنین در خصوص عملکرد تسهیلات جز ۳ بند ب تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۲ به تفکیک نهادهای متولی گفت: در این راستا در مجموع ۱۱ هزار و ۵۵۶ میلیارد ریال اعتبار ابلاغ و ۶ هزار ۸۱۹ پرونده به مبلغ ۱۰ هزار و ۹۹ میلیارد ریال ثبت نام شده که در مجموع ۴ هزار و ۱۰۷ پرونده به مبلغ ۵ هزار و ۳۶۹ میلیارد ریال به میزان ۴۶ درصد اعتبار ابلاغی به نهادهای متولی پرداخت شده است.