حمله معترضان خشمگین به سفارت رژیم صهیونیستی در مکزیک+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، در پی جنایت تازه رژیم صهیونیستی در رفح، هواداران فلسطین در مکزیک با سنگ، بمب‌های دودزا و کوکتل‌مولوتف به سفارت این رژیم در مکزیکوسیتی حمله کردند.

بنابر گزارش رسانه‌های محلی، معترضان از جنایت تازه رژیم صهیونیستی در رفح خشمگین بودند.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی یکشنبه‌شب به شهر رفح حمله کردند. در جریان این حمله دست کم ۴۰ فلسطینی که در این شهر واقع در جنوب نوار غزه پناه گرفته‌اند، به شهادت رسیدند. نیروهای صهیونیستی به بهانه هدف قرار دادن اعضای مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) چادرهای آوارگان فلسطینی را به آتش کشیدند. وسعت قساوت صهیونیست‌ها به حدی بود که بنیامین نتانیاهیو، نخست وزیر این رژیم برای توصیف این حمله از عبارت «اشتباه غم‌انگیز» استفاده کرد.