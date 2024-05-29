صعود ایران به رتبه ۱۲ تولید علم پزشکی بازساختی باحمایت رییس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، احسان عارفیان اظهار کرد: نگاه ویژه شخص آیت‌الله رئیسی و دکتر دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی رئیس‌جمهور در توسعه فناوری‌های نوین پزشکی به شدت راهگشا بوده است، به گونه‌ای که دولت سیزدهم در ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ مستقر شد و در جلسه ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ تعرفه خدمات سلول درمانی و پزشکی بازساختی در هیات دولت مصوب شد. تصویب و ابلاغ این تعرفه‌ها به‌شدت در ترغیب و ایجاد اهتمام هسته‌های فناور در جهت توسعه فناوری‌های مرتبط نقش مهمی داشته است.

عارفیان با بیان اینکه در حال حاضر تعداد زیادی از فناوری‌های تولید شده در این حوزه در مسیر اولیه پرونده فنی محصولات خود به سازمان غذا و دارو جهت ارائه محصول به بازار و رفع مشکلات بیماران دارای بیماری‌های صعب العلاج هستند، یادآور شد: طبق آخرین بررسی‌های انجام شده پیرامون میزان تولید علم در حوزه پزشکی بازساختی و سلول‌های بنیادی، رتبه ایران در این حوزه در دولت مردمی سیزدهم به جایگاه ۱۲ در جهان رسیده است.

وی یادآور شد: در دهه ۱۳۶۰ مساله پزشکی ما جراحی‌های نوین بود و اکثر سفرهای پزشکی به خارج برای دریافت این نوع خدمات بوده است؛ لذا امروز با تلاش پزشکان و دانش‌بنیان‌های ایرانی، بیمارستان‌ و امکانات خوبی در زمینه چشم، قلب و غیره داریم که این امر نشاندهنده پیشرفت فناوری ایرانی است.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های پزشکی بازساختی و سلول‌های بنیادی معاونت علمی، این مهم را نتیجه توجه شهید رئیسی به حوزه علم و فناوری دانست و افزود: مضاف بر آن با توجه به وجود تحریم‌ها و سختی‌های فراوان، همت بالای پژوهشگران و ‌محققان کشور برای این دستاورد قابل تقدیر است؛ در این راستا همواره دستاوردهای دانشمندان کشور در حوزه پزشکی بازساختی و سلول‌های بنیادی مورد ‌عنایت ویژه رئیس‌جمهور شهید بوده است.

وی خاطر نشان کرد: رئیس‌جمهور شهید به دفعات در نشست‌های ملی، بین‌المللی و حتی در صحن علنی سازمان ملل از دستاوردهای درخشان کشور در زمینه توسعه فناوری‌های پزشکی بازساختی و سلول‌های بنیادی به نیکی و افتخار یاد کردند.