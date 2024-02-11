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۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۲۳

امیرعبداللهیان:

مقاومت فلسطین توانست پیروزی بزرگی را در غزه به ثبت برساند

مقاومت فلسطین توانست پیروزی بزرگی را در غزه به ثبت برساند

وزیر امور خارجه گفت: مقاومت فلسطین توانست پیروزی بزرگی را در غزه به ثبت برساند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در جشن گرامیداشت چهل و پنجمین پیروزی انقلاب اسلامی در دمشق برگزار شد، اظهار داشت: بسیار خرسندم که در ۴۵ امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در دمشق هستم.

وی ادامه داد: امروز به بشار اسد گفتم که ایران و سوریه در منطقه واحد و دیدگاه‌های مشترک دارند که آقای بشار اسد گفتند فراتر از این است چرا که خون ایرانی و سوری در این سرزمین به هم آمیخته است.

وزیر خارجه گفت: بسیار خرسندیم که روابط تهران و دمشق با کیفیت در حال پیشرفت است. مایلم در جمع شما تاکید کنم مراسم روز ملی جمهوری اسلامی ایران در شرایطی برگزار می‌شود که شاهد جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و کرانه باختری هستیم.

وی افزود: مقاومت فلسطین توانست پیروزی بزرگی را در غزه به ثبت برساند. در دیدارهایی که با رهبران مقاومت در بیروت داشتم از مقاومت لبنان و فلسطین دریافتم که امروز مقاومت در بهترین شرایط قرار دارد. بدون تردید پیروزی غزه بسیار نزدیک است و پایان نتانیاهو نزدیک تر است.

کد مطلب 6021592
نفیسه عبدالهی

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