به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، حسن فضل الله از مسوولان ارشد حزب‌الله لبنان تصریح کرد که این حزب هیچ موضوعی در خصوص تحولات جنوب لبنان را قبل از توقف حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه بررسی نخواهد کرد.

وی در واکنش به طرح فرانسه در خصوص جنوب لبنان تاکید کرد که اسراییل در شرایطی نیست که بخواهد شروط خود را به دیگران تحمیل کند.

فرانسه اخیرا بار دیگر تحرکات دیپلماتیک را برای پایان دادن به عملیات ضد صهیونیستی حزب‌الله لبنان تشدید کرده است تا شاید بتواند اوضاع نابسامان شمال سرزمین‌های اشغالی را بهبود بخشد.

با شکست این تلاش ها اما، تنش در مرزهای جنوب لبنان و شمال سرزمین‌های اشغالی که در نتیجه واکنش حزب الله به جنایت‌های رژیم صهیوینستی در غزه و لبنان صورت می‌گیرد، ، سران رژیم صهیونیستی را در یک بن‌بست قرار داده است. در همین راستا حزب‌الله دیروز با صدور بیانیه‌هایی اعلام کرد که عملیات‌های جدیدی را علیه رژیم صهیونیستی در شمال سرزمین‌های اشغالی به انجام رسانده است.

حزب‌الله لبنان عصر دیروز پادگان زرعیت را با موشک‌های «فلق ۱» هدف داد و به صورت مستقیم به نظامیان حاضر در آن آسیب وارد کرد. علاوه بر این حزب‌الله لبنان اعلام کرد که در حمایت از ملت و مقاومت فلسطین و در واکنش به تعرض‌های رژیم صهیونیستی به روستاهای واقع در جنوب لبنان و خانه‌های شهروندان لبنانی، ساختمان محل استقرار نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی را در شهرک صهیونیستی «یروون» واقع در شمال سرزمین‌های اشغالی با تسلیحات مناسب هدف گرفته است.

رسانه‌های عبری زبان نیز گزارش دادند که حزب‌الله لبنان بیش از ۱۰۰ موشک گوناگون و ۱۰ پهپاد مختلف را به سوی منطقه اشغالی الجلیل واقع در شمال سرزمین‌های اشغالی شلیک کرده است. از سوی دیگر خبرنگار المیادین در جنوب لبنان از حمله توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی به اطراف شهرک «الخیام» در جنوب لبنان خبر داد.

بنا بر گزارش‌های واصله توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی در مقاطع زمانی مختلف شهرک‌ها و روستاهای واقع در بخش‌های مرکزی و غربی نوار مرزی این کشور با سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار می‌دهد.