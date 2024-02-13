سید حسن نصرالله عملا اتحاد میادین نبرد را ثابت کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانههای عبری زبان گزارش دادند: دقایقی قبل حزب الله لبنان ۲ موشک به سمت منطقههای شمالی اسراییل شلیک کرد.
این رسانهها اضافه کردند: بدون توقف جنگ در نوار غزه حملههای حزب الله هرگز متوقف نخواهد شد.
رسانههای عبری زبان تاکید کردند: از هفت اکتبر تاکنون سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان به صورت عملی و کلامی نشان داده است که اتحاد میان میادین نبرد وجود دارد.
در این گزارش آمده است: سید حسن نصرالله قطعاً این معادله را هرگز تغییر نخواهد داد.
«یهودا گلیکمان» روزنامه نگار صهیونیست چندی قبل در مطلبی در روزنامه کیکار هاشبات به نقل از منابع خود در موسسات امنیتی رژیم صهیونیستی نوشت که حزبالله لبنان تاکنون تنها ۵ درصد از توان خود را در جبهه شمالی سرزمینهای اشغالی مورد استفاده قرار داده و همچنان ابزارهای قدرت بسیار زیادی در اختیار دارد.
این مطلب در ادامه به نقل از همان منابع امنیتی به بررسی شخصیت سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان پرداخته و تصریح کرد که او از زمان بر عهده گرفتن پست دبیرکلی، تمام تلاش خود را برای مبارزه با ارتش اسراییل به کار گرفت و در آن زمان همواره نیروهای اسراییلی در جنوب لبنان و شمال سرزمینهای اشغالی را با موشکهای کاتیوشا هدف قرار میداد. در آن سالها، به صورت سالیانه ۲۵ نظامی اسراییلی کشته میشدند.
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