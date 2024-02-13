  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۳۹

رسانه‌های عبری زبان:

سید حسن نصرالله عملا اتحاد میادین نبرد را ثابت کرده است

سید حسن نصرالله عملا اتحاد میادین نبرد را ثابت کرده است

رسانه های عبری زبان اذعان کردند که حزب الله لبنان در نبرد با رژیم صهیونیستی و حمایت از ملت فلسطین ثابت قدم است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های عبری زبان گزارش دادند: دقایقی قبل حزب الله لبنان ۲ موشک به سمت منطقه‌های شمالی اسراییل شلیک کرد.

این رسانه‌ها اضافه کردند: بدون توقف جنگ در نوار غزه حمله‌های حزب الله هرگز متوقف نخواهد شد.

رسانه‌های عبری زبان تاکید کردند: از هفت اکتبر تاکنون سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان به صورت عملی و کلامی نشان داده است که اتحاد میان میادین نبرد وجود دارد.

در این گزارش آمده است: سید حسن نصرالله قطعاً این معادله را هرگز تغییر نخواهد داد.

«یهودا گلیکمان» روزنامه نگار صهیونیست چندی قبل در مطلبی در روزنامه کیکار هاشبات به نقل از منابع خود در موسسات امنیتی رژیم صهیونیستی نوشت که حزب‌الله لبنان تاکنون تنها ۵ درصد از توان خود را در جبهه شمالی سرزمین‌های اشغالی مورد استفاده قرار داده و همچنان ابزارهای قدرت بسیار زیادی در اختیار دارد.

این مطلب در ادامه به نقل از همان منابع امنیتی به بررسی شخصیت سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان پرداخته و تصریح کرد که او از زمان بر عهده گرفتن پست دبیرکلی، تمام تلاش خود را برای مبارزه با ارتش اسراییل به کار گرفت و در آن زمان همواره نیروهای اسراییلی در جنوب لبنان و شمال سرزمین‌های اشغالی را با موشک‌های کاتیوشا هدف قرار می‌داد. در آن سال‌ها، به صورت سالیانه ۲۵ نظامی اسراییلی کشته می‌شدند.

کد مطلب 6022960

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها