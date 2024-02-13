حمله موشکی حزب الله لبنان به شهرک صهیونیست نشین «مرگلیوت»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که حزب الله لبنان شهرک صهیونیست نشین "مرگلیوت" در منطقه الجلیل اعلی در شمال فلسطین اشغالی را با دو موشک ضد زره هدف قرار داد و خسارت‌هایی به آن وارد کرد.

ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی هم اصابت دو راکت شلیک شده از جنوب لبنان را به شهرک اشغالی مرگلیوت در منطقه الجلیل اعلی تأیید کرد و مدعی شد این راکت‌ها به یک منطقه غیرمسکونی اصابت کرده است.

روزنامه «اسرائیل هیوم» هم شلیک موشک از جنوب لبنان به شهرک مرگلیوت را تأیید و ادعا کرد این حمله تلفاتی نداشته است.

این رسانه‌ها در گزارشی دیگر افزودند: بدون توقف جنگ در نوار غزه حمله‌های حزب الله هرگز متوقف نخواهد شد.

رسانه‌های عبری زبان تاکید کردند: از هفت اکتبر تاکنون سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان به صورت عملی و کلامی نشان داده است که اتحاد میان میادین نبرد وجود دارد.

در این گزارش آمده است: سید حسن نصرالله قطعاً این معادله را هرگز تغییر نخواهد داد.